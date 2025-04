Athenea responde a los que la llaman "del Caudillo" por su polémica con una foto en el Valle de los Caídos

La selección femenina está de vuelta. Segundo parón de selecciones del año para disputar la tercera y la cuarta jornada de la fase de clasificación de la UEFA Women’s Nations League. España se enfrentará en ambos encuentros a Portugal tras ganar a Bélgica (3-2) y perder contra Inglaterra (1-0) en las dos primeras jornadas.

El equipo de Montse Tomé afronta hoy el primero de los dos duelos contra las lusas con el objetivo de asaltar la primera plaza del grupo A3 de la Liga de Naciones de la UEFA. Entre las convocadas para este encuentro se encuentra Athenea del Castillo que se ha sincerado en una entrevista en El Partidazo de Cope.

La futbolistas del Real Madrid se ha pronunciado sobre la brecha salarial, su madridismo a muerte o los ataques que recibe cada vez que juega acusándola de ser de "extrema derecha".

Athenea "del Caudillo" o Athenea "del Facherío"

Athenea se ha convertido en el centro de una gran polémica tras recibir una oleada de críticas cada vez que juega con la Roja. En redes sociales, su nombre ha sido asociado a movimientos de extrema derecha, algo que la jugadora ha calificado de "falta de respeto" y que, según sus propias palabras, no le afecta en absoluto.

"Si piensan que decirme que soy 'Athenea del Caudillo' y que juego de 'extrema derecha' me va a doler, están muy equivocados", declaró. La atacante del Real Madrid dejó claro que este tipo de comentarios no le afectan y que prefiere tomárselo con humor. "Me da igual, yo me río", aseguró, mostrando su indiferencia ante los ataques recibidos.

La futbolista ha insistido en que los intentos de desprestigiarla mediante estas referencias políticas no tienen fundamento y solo buscan molestarla. "Es una falta de respeto porque no tiene ningún sentido", subrayó.

¿Atlético o Barça?... Me cambiaría de profesión

Sobre sus declaraciones en la que afirmó que jamás jugaría en el Barça, Athenea del Castillo fue muy clara. "No, no me arrepiento de haberlo dicho. Mis principios y valores están por encima de todo. Soy madridista desde pequeña", explicó antes de ser repreguntada sobre qué equipo elegiría entre Atlético o Barça para jugar si no le quedase más remedio. "Ninguno, me cambiaría de profesión", sentenció.

La futbolista merengue también se refirió al manido debate de la brecha salarial y afirmó que no es cierto que pidan lo mismo que los chicos pero sí unas condiciones mínimas: "Yo no quiero cobrar lo mismo que Vinicius, solo quiero unos derechos mínimos para que cuando me retire pueda tener una base. Quiero algo digno para mí y mis compañeras", sentenció.

El desmarque de las 39

Athenea no tiene miedo a seguir un camino diferente al marcado y eso la ha colocado en la picota demasiadas veces. Ha sido objeto de feroces críticas desde que se desmarcó del comunicado firmado por 39 jugadoras de la selección, en el que denunciaban la situación del fútbol femenino en España tras el escándalo protagonizado por Luis Rubiales y Jenni Hermoso.

En septiembre de 2023 tras el tsunami provocado por el beso, treinta y nueve jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, reclamaron en una carta una profunda reestructuración en la Real Federación Española de Fútbol para volver a jugar con la selección española. No firmaron el comunicado dos campeonas del mundo como las madridistas Athenea del Castillo y Claudia Zornoza. Tampoco Sheila García, que no estuvo en el Mundial, pero sí en la prelista anterior.

La madridista explicó entonces que no lo hacía porque su amor a España es mayor que sus diferencias con los dirigentes. La delantera explicó de manera contundente la ausencia de su firma en ese comunicado a través de sus redes sociales.

"En primer lugar, somos futbolistas. Teniendo en cuenta lo sucedido en las últimas semanas, nunca está de más recordarlo. Nos debemos a nuestra profesión y tenemos que cumplir con nuestro deber. En segundo lugar, los cambios que exigimos tienen nombres y apellidos y considero que la mejor forma de provocarlos o, al menos, iniciarlos es desde dentro. Por supuesto que considero que son necesarios, pero también soy consciente por la situación de incertidumbre total que atraviesa la RFEF, por lo que quiero darles un voto de confianza a las personas que en este momento han tomado el mando. Tengo claro que las jugadoras no podemos ejecutar estos cambios que estamos pidiendo porque no somos las designadas para eso", afirmó.

Desde ese momento Del Castillo empezó a recibir muchas críticas e incluso fue señalada como una de las futbolistas que podría haber mandado su apoyo a Vilda en el Juicio contra Rubiales, algo que ella negó.

"No es mi caso ni conozco a nadie que lo haya hecho. Yo a Jorge tengo que agradecerle la oportunidad que me dio de debutar con la selección hace cuatro años y medio, pero de mi parte no ha recibido nada" sentenció.