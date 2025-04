Montse Tome aclara su "veto" a Jenni Hermoso: "Sé de lo que se habla..."

Una vez más la ausencia de Jenni Hermoso se convertía en lo más destacado de la lista de convocadas de la seleccionadora española. Montse Tomé, para los dos compromisos contra Portugal, líderes del grupo de clasificación para la Liga de las Naciones, los encuentros se disputarán los días 4 y 8 de abril en el Estadio da Mata Real y en el Estadio de Balaídos respectivamente.

El gran momento de forma de la centrocampista del Tigres mexicano no le ha bastado para volver a ser citada por la entrenadora del equipo nacional, que tampoco ha llamado a la portera del Real Madrid Misa Rodríguez, pese a sus buenas actuaciones con el equipo blanco.

Un debate que viene de lejos y que el pasado mes de noviembre ya provocó un incendio en el vestuario tras la rajada de Vero Boquete y el enigmático y a la vez esclarecedor mensaje que Jenni Hermoso no dudó en publicar en Twitter. La delantera del Tigres tras conocer que era una de las apartadas de la selección, no dudó en publicar un mensaje en sus redes sociales con un contundente mensaje. "No vendan su alma al diablo", afirmó la futbolista.

La verdad es que sorprende que en su actual estado de forma una jugadora de semejante calidad y personalidad no sea tenida en cuenta por la seleccionadora que se ha referido a su cuestionado "veto" en una una entrevista en El Larguero .

"Entiendo el debate..."

"Sé de lo que se habla. Soy consciente del debate que hay", asegura Tomé sobre la situación de Jenni Hermoso. "Siempre he tenido una buena relación con ella, de máxima exigencia y entiendo los debates porque nos ha dado mucho y porque lleva mucho tiempo aquí".

La actual jugadora de Tigres Femenil no ha sido incluida en las últimas listas de la selección y por eso fue preguntada por el asunto: ¿Cuánto tiene que ver la polémica del caso Rubiales en esta decisión? ¿Se ha tenido en cuenta cómo esto ha podido afectar a la jugadora?

Sin embargo, ante estas suposiciones, Montse Tomé volvió a echar balones fuera y trato de justificarse eludiendo a razones deportivas: "Nosotros valoramos a Jenni igual que a Athenea o Sheila, en base a lo que necesita España. No es por algo extradeportivo. No dejaría fuera a alguien que crea que puede mejorar el rendimiento del equipo. Entiendo que su progresión no ha sido fácil, pero nosotros siempre la hemos tratado con cariño".

"Nosotros valoramos a Jenni igual que a Athenea o Sheila, en base a lo que necesita España", añadió.

La seleccionadora asegura que ha hablado "mucho con ella en todo momento". Concretamente, comenta que las últimas veces fueron justo antes de la convocatoria para los partidos ante Italia y después de la inmediatamente posterior. Sin embargo, Tomé asegura que no es su estilo "eso de llamar y decirle a una jugadora si va a venir o no". "Vienen las que consideramos mejores", defiende, "las que nos pueden ayudar más en cada momento".

¿Castigo o decisión deportiva?

Aunque la seleccionadora defiende que siempre ha apoyado a Jenni en el ámbito privado, asegura que puede haberse sentido cierta falta de cariño en sus declaraciones públicas. "No era fácil decir las cosas y yo quería centrarme en lo deportivo. Siempre lo repito muchas veces, el centrarnos en lo deportivo sirve para no enrollarme en caso que a lo mejor no expreso bien o no se entienden", explica.

A pesar de que Tomé insiste en una cuestión deportiva resulta difícil creer que futbolistas de la talla de Jenni Hermosos o Misa Rodríguez no formen parte de lo que necesita España por lo que desde el vestuario ya dejaron caer el motivo real.

Tras la incendiaria lista de noviembre, la SER adelantaba, citando fuentes muy cercanas al vestuario de la selección española, que el motivo por el que Jennifer Hermoso y Misa no han ido es por su mal comportamiento cuando le ha tocado ser suplentes.

Algo en el caso de la futbolista de Tigres quedó bastante claro en los Juegos cuando se quejó de su poca participación. "Sigo siendo la misma jugadora que hace un mes, dos meses, tres días. Me sigo sintiendo igual de bien. Hay cosas que no tienen respuesta y ahora estoy aquí teniendo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca", afirmó. Unas palabras que no gustaron nada a Tomé.

Habrá que esperar a la próxima lista pero el debate no tienen pinta de llegar a su fin.