Morata condiciona al Atlético

El futuro de Morata compromete el verano del Atlético. El delantero internacional regresa de su cesión a la Juventus y de su venta o su continuidad depende en buena parte que el club rojiblanco cuente con el dinero suficiente para pelear en el mercado de fichajes por reforzar un equipo que naufragó la temporada pasada en todas las competiciones.

Morata preparó el terreno durante los partidos con la selección por si tiene que quedarse en el Atlético después de sus dos años en la Juventus. «Me gustaría jugar donde más interés tengan en que juegue. A cualquier persona en cualquier ámbito de la vida le gustaría estar donde más le quieren y más le valoran. Los últimos tres años he estado superfeliz en todos los sitios en donde he estado. Los dos últimos clubes en los que he estado son maravillosos y la gente es maravillosa», explicaba después del partido contra Portugal en Sevilla. El último club en el que jugó es la Juventus y el anterior, el Atlético, del que se fue con más murmullos de reproche que aplausos. «Estoy tranquilo porque tengo a mi mujer y a mis hijos, que me siguen donde haya que ir. Tengo varias opciones, tengo suerte también, pero no depende de mí. Lo único que puedo hacer es trabajar duro», añadía.

El Atlético necesita un delantero centro después de la salida de Luis Suárez. Y ese puede ser Morata. O no. Puede ser la vía para reforzar ésa u otras posiciones.

El equilibrio financiero le impide, por ejemplo, pelear por el fichaje de Carlos Soler, al que el Valencia intenta colocar para cuadras sus cuentas. A cambio se acerca el centrocampista belga Axel Witsel, un mediocentro defensivo que puede competir con Kondogbia por ocupar ese puesto por delante de la defensa. El lugar en la plantilla que antes pertenecía a Héctor Herrera. El Atlético ha dejado que el mexicano se marche libre a la liga estadounidense después de su mejor temporada como rojiblanco.

El mediocampo no es el único lugar que el Atlético necesita reforzar. Los laterales son uno de los aspectos más débiles del equipo. Reinildo llegó en el mes de enero para reforzar el costado izquierdo donde estaba solo Lodi, pero ha acabado jugando como central izquierdo en la mayoría de los partidos.

En el lado derecho, el Atlético comenzó el curso pasado con tres jugadores y ahora cuenta con medio. Trippier se marchó en invierno al Newcastle, Vrsaljko acaba contrato el día 30 de este mes y busca equipo y el colombiano Arias, que se fue cedido al Granada, ha regresado, pero espera destino. No parece que su futuro esté en el Atlético y el único lateral derecho que queda, aunque es un mediocentro reconvertido es Daniel Wass, fichado del Valencia en enero para cubrir la baja de Trippier. Ahora el Atlético le busca un compañero al danés.

El equipo de Simeone necesita también un central, una posición en la que mostró demasiadas debilidades la pasada temporada y en la que el más destacado acabó siendo Reinildo, un lateral reconvertido. Las lesiones y las sanciones torturaron al equipo en esa posición, que con Savic y Felipe había sido de lo más fiable un año antes cuando el Atlético ganó la Liga.

Pero lo principal para poder fichar es encontrar el dinero, que debe salir de la propia plantilla. Si no es de la venta de Morata tendrá que ser de la de otro futbolista. Lemar es otro de los candidatos a salir. El francés ha encontrado como interior su posición ideal en el Atlético y asegura a su equipo un buen trato de balón y un juego más fluido. Pero sobre todo es un futbolista por el que el Atlético puede obtener una buena cantidad de dinero.

Otra posibilidad de venta es Saúl, que regresa de su poco exitosa cesión al Chelsea. El centrocampista y su entorno llevaban tiempo queriendo salir del Atlético, pero en el equipo londinense no ha encontrado su lugar.

El Atlético busca el dinero para poder reconstruir el equipo campeón de hace un año. La plantilla alimenta a la plantilla.