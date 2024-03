Un "avispero de antifas violentos": así son los ultras del Marsella que aterran a Villarreal

El partido del Villarreal ante el Olympique de Marsella de la Europa League, con el pase a cuartos de final en juego, ha sumido a la ciudad en una psicósis que les ha llevado a tomar una decisión hasta ahora no vista jamás en el fútbol español. Se ha decretado la suspensión de las clases hasta en seis colegios ante el pavor que produce a la llegada de 1.200 aficionados del equipo rival, cuyo grupo ultra está considerado uno de los más radicales y peligrosos de Europa.

El partido ha sido catalogado de Alto Riesgo y, entre las medidas que tomará el Ayuntamiento de la localidad castellonense, está la suspensión de las clases vespertinas en seis centros educativos próximos al estadio de La Cerámica. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, también ha anunciado que el encuentro contará con un dispositivo de más de 200 agentes "que trabajarán para garantizar la seguridad en la ciudad".

Pero ¿Quiénes son los ultras del Marsella y por qué provocan tanto temor?

Son varios los grupos que conforma a los ultras del Olympique de Marsella: Marseille Trop Puissant, el Commando Ultra 84, los Fanatics, South Winners, Los Dodgers… en total casi unos 30.000.

La mayoría de los grupos apareció en la década de los 80 y principios de los 90 en pleno auge del movimiento ultra en el fútbol y cuando los violentos campaban a sus anchas por los estadios. Sus integrantes reflejan a la ciudad portuaria del sur de Francia, donde impera el mestizaje. No en vano muchos de sus seguidores provienen de países como Túnez, Argelia, Marruecos y otros países de pasado colonial francés. Es frecuente la presencia de banderas de dichos países mientras que la francesa permanece ausente en el Vélodrome. «Marsella no es Francia. Somos marselleses, no franceses” es su principal grito de guerra.

Cuentan con un historial de violencia -hasta 13.000 incidentes en 2022- que obliga a las policías de todas las ciudades a las que se desplazan a emplearse a fondo y que le ha valido para situarse como uno de los grupos más peligrosos del viejo continente.

Se definen abiertamente como "anticapitalistas, antirracistas y antifascistas" por lo que suelen mostrar en los estadios símbolos comunistas e imágenes del Che Guevara. Están hermanados con ultras de ideología de izquierda en España como los Bukaneros (Rayo), los Riazor Blues (Deportivo) o los Biris (Sevilla).

El comando ultra 84 es recordado en España por sus violentos enfrentamientos en un partido ante el Atlético de Madrid en 2008. Los incidentes en la zona visitante del Vicente Calderón que provocaron entre otras cosas la detención y encarcelamiento de su líder, Santos Mirasierra, por lanzar una silla a un policía. En 2018, la volencia de este grupodejaba también su huella en Bilbao. Un vigilante de seguridad del estadio de San Mamés resultó herido de carácter grave al ser apuñalado con arma blanca en el cuello por ultras del Olympique de Marsella durante el encuentro de Europa League que enfrentaba al Athletic con el conjunto galo.

Pero si hay un líder al que adoran los ultras marselleses ese es Patrice de Peretti, fundador en 1994 del grupo "Marseille Trop Puissant" (Masella Todopoderosa). El grupo rápidamente ganó notoriedad y el número de miembros se disparó con el regreso del club a la élite. Durante un viaje a Grecia, con motivo de un partido contra el AEK Atenas, le llamó la atención un pequeño grupo de hinchas griegos: en señal de apoyo, todos iban sin camiseta. A partir de entonces, decidió imitarlos y asistir también sin camiseta a los partidos que disputaba el Marsella, fuera donde fuera y fuera cual fuera la temperatura. Así impresionó en 2000 en Berlín al permanecer con el torso desnudo a -12°C. Falleció en Marsella en el año 2000 y desde entonces , la curva norte del Stade Vélodrome lleva su nombre. Hoy en día, en cada partido se repiten muchos cánticos en su honor, como “Canta como Depé” que se ha convertido en todo un himno de la afición marsellesa.

Hoy se medirán a un club que, por contra, se ha convertido en todo un ejemplo de la lucha contra la violencia en el fútbol.