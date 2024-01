Nuevo lío con la bandera de España en el Barça-Villarreal: acabaron a tortas

Ha vuelto a pasar y de nuevo con una bandera de España como protagonista. El partido entre el Barcelona y el Villarreal acabó en conato de pelea en la grada donde estaban ubicados los aficionados visitantes. Era el último minuto del partido y los seguidores del submarino amarillo desplazados a Barcelona celebraban el histórico triunfo de su equipo en casa del Barça. En ese momento, uno de ellos sacó a relucir una bandera de España para ondearla al viento. Una "ofensa" que varios seguidores azulgranas no pudieron soportar y trataron de atacarles. Afortunadamente la valla y un miembro de seguridad impidieron que todo acabara en una batalla campal pero no evitaron algún que otro tortazo.

La secuencia quedó inmortalizada por decenas de teléfonos móviles y se difundió horas después en las redes sociales. El enfrentamiento se produjo ya con los 90 minutos reglamentarios de juego cumplidos, cuando el marcador señalaba 3-4 tras el tanto de Alexander Sorloth que ya daba la victoria a los de Marcelino, aunque posteriormente Morales haría el 3-5 definitivo.

En las imágenes se ve cómo dos hinchas azulgranas tratan de subirse a la valla que protege a los aficionados visitantes. Su objetivo; ir a por el joven que segundos antes había mostrado la bandera española al resto de la grada. Un miembro de seguridad se interpuso en el camino de los seguidores locales tratando de impedir que escalasen la valla. Lo logró. Pero no pudo evitar una agresión. En medio del tumulto, otro de los aficionados del Villarreal aprovechó la confusión para golpear a uno de los azulgranas.

El vídeo no tardó en volverse viral y provocó una gran polémica en redes. "Qué vergüenza", "Soy del Barça hasta la muerte, y me alegro que le diera esa galleta!! Ya está bien de politizar el club" o "Lo de siempre: sacar la bandera para provocar" son algunos de los comentarios que se pueden leer en "X".

Esta no es la primera vez que vemos un episodio similar. La pasada temporada, el duelo de LaLiga entre Barça y Atlético de Madrid, que acabó con el triunfo blaugrana, también dejaba unas polémicas imágenes de la grada que no tardaron en viralizarse en redes sociales. En ellas se aprecia el momento en el que un seguidor del Barça arranca una bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid, un gesto que terminó en 'tangana' entre ambas aficiones y provocó una gran indignación en redes sociales.

El FC Barcelona trató entonces de zanjar la polémica con un comunicado que no acabó de convencer a nadie. Y es que, el club presidido por Joan Laporta defendió que era necesario quitar la bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid porque la entidad «no permite cubrir los espacios publicitarios». Algo que resulta un poco extraño ya qué, según han relatado los aficionados en redes sociales, quien arrancó la bandera no fueron los servicios de seguridad sino un hincha culé que se enfrentó con el aficionado del Atlético y cuyos motivos no parecían ser proteger a Spotify. El club acusó además al aficionado del Atlético de Madrid de ir borracho.