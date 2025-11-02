El Barça confirma dos regresos a su convocatoria para medirse al Elche

El delantero polaco Robert Lewandowski y el centrocampista español Dani Olmo recibieron el alta médica y entraron en la convocatoria del técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, para recibir en Montjuïc al Elche CF este domingo (18.30) en la undécima jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. Lewandowski y Olmo son las dos grandes novedades de la lista blaugrana, en la que, por primera vez este curso, no figura el mediocentro español Pedri González, lesionado. Informa Europa Press.

Así, el técnico alemán empieza a recuperar efectivos, pudiendo ya el polaco y el centrocampista tener minutos ante el Elche esta tarde. Sin embargo, Flick sigue lamentando las bajas de Andreas Christensen y Raphinha, que recayó de su lesión, mientras Ferran Torres, que se recuperó hace poco de su lesión en los isquios, y Lamine Yamal, con molestias en el pubis, siguen buscando su mejor versión.

Convocatoria del FC Barcelona

Así, la convocatoria la integran los porteros Wojciech Szczesny, Diego Kochen y Eder Allen; los defensas Alejandro Balde, Ronald Araujo, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé y el canterano Xavi Espart; los centrocampistas Fermín López, Olmo, Marc Casadó, Frenkie De Jong, Marc Bernal y 'Dro' Fernández; y los delantero Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Roony Bardghji.