Barcelona - Valencia, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Un estreno de local con sabor distinto. El Barcelona regresa a LaLiga EA Sports tras el parón internacional para recibir al Valencia en un escenario inédito, el Estadio Johan Cruyff, con apenas 6.000 asientos y convertido en improvisada sede liguera por las circunstancias. El duelo, que cierra la jornada 4, llega marcado por las bajas azulgranas y por la oportunidad del equipo de Hansi Flick de mantenerse cerca de la cima tras un arranque con siete puntos en tres jornadas.

Enfrente estará un Valencia que aterriza en Barcelona reforzado por su última victoria ante el Getafe (3-0) y con la plantilla al completo. Los de Carlos Corberán buscan continuidad y, sobre todo, romper con los recuerdos amargos que les ha dejado este enfrentamiento en los últimos meses, con derrotas abultadas tanto en Liga como en Copa.

La ausencia de Lamine marca el pulso del partido

El Barcelona afronta su estreno como local con una lista de ausencias de peso, pero la de Lamine Yamal es la que más condiciona el plan de Flick. El joven atacante quedó fuera por unas molestias en el pubis que ya arrastraba durante el parón con España, lo que obligará al técnico alemán a reconfigurar su delantera. A ello se suman las bajas ya conocidas de Ter Stegen, Balde, De Jong y Gavi, lo que abre la puerta a que nombres como, Rashford, Ferran Torres, Gerard Martín o Marc Casadó ganen protagonismo en el once inicial.

El Valencia llega con un escenario muy distinto. Carlos Corberán podrá contar con todos sus futbolistas, incluidos Diakhaby, Almeida y Correia, recuperados a tiempo. Tras la goleada al Getafe, el equipo busca su segunda victoria consecutiva y la posibilidad de sacar rédito de un Barça mermado y que no podrá contar con su mayor desequilibrio ofensivo. Para los che, la oportunidad pasa por resistir en defensa y aprovechar las dudas que todavía arrastra el cuadro azulgrana.

Por qué se juega en el Johan Cruyff

El Camp Nou sigue en obras y, pese a que el club esperaba reabrir parcialmente el estadio, la licencia municipal aún no ha llegado. La alternativa habitual, Montjuic, tampoco estaba disponible al coincidir con un concierto de Post Malone. La consecuencia es que el Barça jugará su primer partido de Liga como local en el Estadio Johan Cruyff, dentro de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Inaugurado en 2019 y con capacidad para 6.000 espectadores, el Johan Cruyff no alcanza los 8.000 asientos mínimos exigidos por LaLiga, pero el organismo ha concedido un permiso especial por causa de fuerza mayor. Para ello, se realizaron adaptaciones técnicas, incluyendo la instalación de cámaras VAR y conexión de fibra óptica, de modo que el recinto pudiera albergar un partido oficial de Primera División.

Horario y dónde ver online TV el Barcelona - Valencia, LaLiga EA Sports

El partido entre Barcelona y Valencia, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputará hoy, domingo 14 de septiembre, a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Johan Cruyff.

El encuentro será transmitido en directo a través de Movistar LaLiga (M+ LaLiga TV). En LARAZON.es podrás seguir la cobertura completa del choque con el minuto a minuto, las mejores imágenes y todas las reacciones desde el final del encuentro.