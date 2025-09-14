El Barça, huérfano de Lamine Yamal y ante menos culés que nunca

Sin Lamine Yamal, baja por unas molestias en el pubis y que Hansi Flick aprovechó para mandar un recado a Luis de la Fuente sobre el cuidado del canterano, y en el Estadio Johan Cruyff, ante 6.000 espectadores, el Barcelona recibe al Valencia obligado a ganar después de la victoria del Madrid en San Sebastián. Lo de Lamine se añade a las ausencias de Ter Stegen, Balde, De Jong y Gavi. Si a eso se le añade el desgaste de los internacionales, el once culé puede contar con novedades como Gerard Martín, Casadó o Roony Bardghji.

Más allá de los nombres, está por ver si el Barça reaccionará a nivel colectivo tras un inicio de curso en el que ha sumado dos victorias y un empate, pero se ha mostrado frágil en defensa y menos agresivo, razón por la que Flick ya dio un toque de atención tras sumar sólo un punto en Vallecas al asegurar que «los egos matan el éxito» y ha insistido en que «no basta con jugar al 70 por ciento».

El Valencia visita al equipo que más daño le hizo en el curso anterior con dos goleadas cuando trataba de salir de la zona de descenso que, sin embargo, no le afectaron, pues se repuso sin lamentaciones y logró el objetivo de la permanencia. Para Carlos Corberán, el 7-1 en Liga en Montjuïc y el 0-5 en Copa en Mestalla fueron, en sus palabras, dos de sus días más complicados como entrenador del Valencia y confía en que no se repitan.

FC Barcelona: Joan García; Kounde, Eric García, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri; Roony, Fermín, Rashford y Ferran Torres.

Valencia CF: Agirrezabala; Foulquier, Tárre- ga, Diakhaby, Gayà; Rioja, Javi Guerra, Santamaría, Diego López; Danjuma y Hugo Duro.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité balear).

Estadio: Johan Cruyff (21:00, Movistar LaLiga TV).