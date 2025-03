El parón no frena al Barcelona, que golea a Osasuna (3-0)

El Barcelona no notó el parón por selecciones y la ausencia de Raphinha en el partido aplazado por el fallecimiento de doctor Miñarro, cuya nueva fecha no convenció a nadie. «Es un marrón», decía el presidente de Osasuna, Luis Sabalza. En su caso, llegaban con poco descanso Budimir y Boyomo, que no entraron hasta la segunda parte, cuando el choque estaba todavía abierto, pero ya decantado para los azulgrana.

En el caso del equipo de Flick, Araujo finalmente sí entró en la convocatoria, y también utilizó a un buen puñado de futbolistas que habían jugado con sus selecciones, combinados con otros que normalmente salen desde el banquillo. Parece el equipo catalán muy metido en faena a estas alturas de temporada, y los cambios, necesarios, en el once respondieron.

Comenzó incluso de forma abrumadora el encuentro, con muchas llegadas por la banda izquierda de Balde. Por allí se colocaba Gavi, pero se venía al centro y todo el carril era para el lateral, que tiene una velocidad extraordinaria sin balón y también con el balón en el pie. Sus primeros centros no encontraron rematador, pero pasados los diez minutos sí llegó a la «meta» Ferran Torres. La jugada fue fantástica, primero con una combinación precisa y veloz entre De Jong y el propio Ferran. El neerlandés se quedó la pelota libre y la abrió al costado izquierdo para Balde. El delantero fue en busca de sangre y se lanzó al suelo para rematar.

Osasuna fue el primer equipo capaz de desmontar al Barça de Flick, en la primera vuelta, y en parte lo hizo gracias a la velocidad de Bryan Zaragoza. Esta vez era baja por lesión y le echaron en falta para esas carreras a los espacios. Apenas pudo pisar campo contrario el conjunto navarro, que vivió un partido muy complicado. Tampoco quiso meterse demasiado atrás y su defensa en zona media hacía aguas, porque Pedri encontraba los espacios a la espalda con el pase, o Eric o Iñigo Martínez, y los jugadores de segunda línea se colaban con ventaja. Uno de esos futbolistas es Dani Olmo, que sufrió el penalti de Sergio Herrera en una de esas llegadas. Él mismo se encargó de transformarlo, con suspense. Primero lo falló, pero Moncayola se metió en el área y además intervino, por lo que tuvo que repetirse. Volvió a tirar él y repitió lanzamiento. En el juego psicológico, el guardameta pensó esta vez que se lo iba a cambiar, y se estiró a la zona opuesta.

Todos los jugadores fueron a rodear al goleador, igual que le habían animado cuando falló. Se transmite esa sensación de unidad de la que todos hablan, y a la que siempre ayudan, y mucho, de forma definitiva, los resultados. Pero Olmo cayó en desgracia minutos después, cuando se fue al suelo por una lesión en el aductor. Se enfadó mucho con la situación Hansi Flick. La temporada está en un momento clave, con demasiados partidos casi consecutivos, y no quiere perder efectivos en este momento. Necesita hacerse pruebas el mediapunta para saber el alcance de la lesión. No fue la única mala noticia de la noche, ya que poco después el osasunista Iker Muñoz tampoco pudo continuar.

El Barcelona se fue al descanso con dos goles y con buenas sensaciones. Con la impresión de que podía haber logrado alguno más. Empezó atacando por la izquierda con Balde fue activando con el paso de los minutos a Lamine Yamal por la derecha. Sus regates y sus tiros lejanos no encontraron la buena dirección. Tampoco la falta de Ferran, por poco, ya que se estrelló en el larguero. La otra oportunidad del atacante la detuvo Sergio Herrera, uno de los más destacados de Osasuna.

Los pamploneses tampoco lograron estirarse demasiado en la segunda parte, ni con la presencia de Budimir. La sensación era que el Barça tenía el partido controlado, pero que un gol de su rival daría emoción al duelo. Lo que llegó fue el tercero, de Lewandowski, en una contra bien llevada por Fermín, que puso la pelota en la cabeza del polaco como con mando a distancia.

Desde el parón ya estaba en el césped Pablo Torre, muy participativo, para que pudiera descansar De Jong. El Barça recupera tres puntos de ventaja con el Real Madrid y siete con el Atlético.

Barcelona-Osasuna: partido aplazado de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, en vivo online