Bayern - Real Madrid: alineaciones de un partido entre enemigos íntimos

Las nuevas generaciones de madridistas no tienen miedo cuando les dicen que el rival de las semifinales de la Champions es el Bayern. Puede que hayan visto u oído algo de un gol de Anelka de cabeza y se preguntarán quién fue Anelka. Pero seguro que se acuerdan de Sergio Ramos saltando de cabeza y Cristiano Ronaldo metiendo un gol en una contra maravillosa de ese partido que terminó 0-4 de los de Ancelotti contra los de, entonces, Guardiola. Seguro que no han borrado un balón cruzado de Asensio, cuando iba a ser Asensio, también en Múnich, para meter el segundo gol y la victoria al Madrid en el camino a la Champions de 2018. Los recuerdos modernos del Real Madrid contra el Bayern marcan la frontera entre dos generaciones de madridistas. La que vivió los años en que la gloria era una cosa pasada y la Copa de Europa, un sueño que siempre se convertía en pesadilla y la generación actual, que llega al partido de esta noche en Múnich como si fuera ya tierra conquistada, por las veces que ha ganado el Madrid allí, porque llega a esta eliminatoria tras dejar en el camino al Manchester City, que era el máximo favorito, con LaLiga en el bolsillo y solo dos derrotas en lo que va de temporada.

¿Te da miedo el Bayern? Entonces se sabe que ya han pasado tus mejores años.

El que da miedo ahora, hoy, es el Real Madrid. «Jugaremos contra la camiseta y contra el mito. Por ello, creo que lo mejor que podemos hacer es centrarnos en el contenido futbolístico a la hora de preparar el partido», decía ayer Tuchel, entrenador del equipo alemán, que llega necesitado a esta eliminatoria para que su temporada no sea un desastre y que lleva varias semanas estudiando al equipo de Ancelotti... Para no comprender nada. Ha visto ya varias veces que no está pasando nada o peor, que el Real Madrid está siendo dominado por el rival, sin ocasiones y de repente, al abrir de nuevo los ojos tras parpadear, el equipo madridista ya lleva un gol a favor y no tienes ni idea de cómo vas a hacer para provocarles un poco de daño: «Hace falta una mezcla de suerte, de momentos y de calidad para eliminar a un equipo de la talla del Real Madrid. Y si hay que retar a la suerte, la retaremos», continuaba Tuchel ayer, intentando contagiar un poco de épica, llevar el partido al lado del heroísmo para igualar la mítica que implica este Real Madrid.

El Bayern llega sin títulos y agarrándose a esta competición, con el ánimo algo mejor tras un curso tristón, pero con problemas de lesionados. «Creo que es demasiado pronto para De Ligt y Upamecano. En cuanto a Jamal y Leroy será una decisión de última hora», decía Tuchel acerca de sus bajas.

«Ellos son muy buenos en transiciones, tienen jugadores muy rápidos y pueden jugar de distintas maneras; con una presión alta, con un bloque bajo... Somos dos equipos que no tenemos una identidad muy clara y podemos jugar los partidos de distinta manera», explicó ayer Ancelotti. La duda del entrenador italiano es la habitual de este tramo de la temporada: el compañero de Rüdiger. Puede ser Nacho, puede ser Tchouaméni o ya puede ser también Militao. «Están volviendo los jugadores que se han quedado fuera para toda la temporada. Militao ha cumplido totalmente su papel contra la Real Sociedad, pero le faltan minutos y es normal. En un partido exigente como el del viernes ha cumplido totalmente», decía ayer el entrenador madridista. «Está disponible y puede jugar. No puedo pensar si soy injusto o no porque en todos los partidos lo soy con alguien. Desafortunadamente es mi papel».

Fue el Ancelotti de los partidos importantes, el que frente a la presión y los nervios de los encuentros de alto nivel, luce sabiduría: «El papel más importante no lo tenemos nosotros nunca. Tengo la idea muy clara sobre nuestro papel. Hay dos tipos de entrenadores: los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Intento ser de los primeros», decía el entrenador.

Alineaciones del Bayern - Real Madrid

Bayern:Neuer; Kimmich, Dier, De Light, Mazraoui; Pavlovic, Goretzka; Sané o Müller, Musiala, Guerreiro y Harry Kane.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinicius y Rodrygo.