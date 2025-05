El calentón de un tertuliano de "El Chiringuito" por lo que hizo Casadó con el himno: "¡Es una falta de respeto!"

El futbolista del Barça Marc Casadó sigue siendo objeto de debate tras polémica declaraciones en el programa "La Sotana". Con la temporada ya cerrada, Casadó se sinceró sobre sus compañeros y hasta habló de sexo. Sin embargo, lo que está dado de que hablar -y mucho- es su respuesta a la pitada al himno del Real Madrid.

En la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, Casadó estaba lesionado y no pudo jugar, pero antes del partido le cazaron silbando el himno del Madrid . No esconde que lo hizo porque no le gusta nada el club blanco, y admite que tampoco tiene ninguna simpatía por el Espanyol : "No se puede decir que sea anti, que si no nos riñen. Pero no son los equipos que mejor se me caen, no."

Su silbido al himno no tardó en volverse viral aplaudido por los culés y recriminado por los merengues. Manel Vidal, uno de los habituales del programa, recordaba la pitada de Casadó, añadiendo un “presuntamente” a lo que el futbolista no tardó en añadir: “Presuntamente, no, se veía en el vídeo”. Una respuesta que se produjo entre gritos de "Puto Real Madrid" y las risas del jugador, algo que ha enfadado y mucho al madridismo que no ha tardado en mostrar su indignación en redes sociales.

¡Una vergüenza!

Pero también ha calentado a Edu Aguirre que en "El Chiringuito" arremetió contra la bancada culé por su defensa del canterano del Barça. "A lo mejor yo no soy tan moderno pero para mí pitar un himno es una falta de respeto. Punto", comenzó afirmando el tertuliano.

"Es una falta de respeto y mucho más si eres jugador y llevas el chandal y el escudo del equipo rival. Es una vergüenza. No hay argumento. Ser canterano no te da derecho a faltar al respeto al equipo rival y lo estáis justificando", añadió.

Tampoco dudó en criticar al programa en el que se produjo la entrevista a Casadó: "Yo no lo había visto nunca pero como es transgresor... Insultan al Real Madrid y no pasa nada, es fantástico. Están gritando "puta real Madrid" y mola mucho. ¿Estamos locos?".

"Imaginaos que es Vinicius el que pita el himno del Barça, ¿Qué diríais entonces?. Luego no os quejéis...", sentenció atacando directamente a la bancada culé.