Polémica con Marc Casadó al revelar lo que se esconde tras su foto con una bandera de España: "Lo hicieron ellos..."

Marca Casdó ha sido por méritos propios uno de los futbolistas destacados de este Barça de Hansi Flick. El mediocentro firmó una gran temporada 2024/25, en la que solo una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha pudo frenar su meteórico ascenso, dejándolo fuera de los terrenos de juego durante casi dos meses.

En los 36 compromisos que disputó, sumó 2,447 minutos, con un total de una anotación y seis asistencias, convirtiéndose en un jugador clave en los planes del FC Barcelona que ya estudia su blindaje con una ampliación de contrato hasta 2030 y una subida salarial.

Pero el joven futbolista culé se ha convertido en protagonista en las últimas horas no por su calidad sobre el terreno de juego sino por sus polémica declaraciones en "La Sotana". Con la temporada ya cerrada, Casadó se sinceró sobre sus compañeros y hasta habló de sexo. Sin embargo, lo que está dado de que hablar -y mucho- son sus respuesta a sus dos polémicas más comentadas.

La pitada al himno del Real Madrid

En la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, Casadó estaba lesionado y no pudo jugar, pero antes del partido le cazaron silbando el himno del Madrid . No esconde que lo hizo porque no le gusta nada el club blanco, y admite que tampoco tiene ninguna simpatía por el Espanyol : "No se puede decir que sea anti, que si no nos riñen. Pero no son los equipos que mejor se me caen, no."

Su silbido al himno no tardó en volverse viral aplaudido por los culés y recriminado por los merengues. Manel Vidal, uno de los habituales del programa, recordaba la pitada de Casadó, añadiendo un “presuntamente” a lo que el futbolista no tardó en añadir: “Presuntamente, no, se veía en el vídeo”. Una respuesta que se produjo entre gritos de "Puto Real Madrid" y las risas del jugador, algo que ha enfadado y mucho al madridismo que no ha tardado en mostrar su indignación en redes sociales.

"Ni siquiera cuando ganan se olvidad del Rea Madrid, vaya obsesión", "¿Estos son los valores de la Masía?", "Marc Casadó es un niñato independentista que ni respeta al Madrid ni respeta a España" o "Madre mía si esto lo hiciera Vinicius" son algunos de los comentarios que inundan las redes.

Su desmarque de la bandera española

Pero aún quedaba otra polémica que está dando mucho de que hablar. Durante el programa le han preguntado por una imagen que se vio en las redes sociales donde aparecía con una bandera española y un corazón, en un partido de la Roja, y con un niño delante con la camiseta de la selección española. Una instantánea por la que el jugador fue muy criticado por el independentismo y el sector más radical de la afición culé.

Casadó ha querido desmarcarse de dicha instantánea con una revelación que está dando mucho de que hablar. "Me escribió mucha gente. A mí las redes me las llevan, yo muchas veces no cuelgo las cosas. Aquella tarde estaba entrenando y lo hicieron ellos. Pero es verdad que cuando te llama la selección es una cosa que te da mucha alegría. Todo el mundo tiene ganas de ir y jugar contra otros países y el sueño de jugar un Mundial o una Eurocopa y ganarla como han hecho ahora hace poco". "Tú no tienes por qué sentirte español para jugar con la selección española", añade Joel Díaz. "¿Irías a jugar o no?", le pregunta Marc.

Sus palabras, en las que da a entender que el no habría publicado esa imagen, no han tardado en volverse viral y muchos cuestionan ya su compromiso con la selección. El debate está servido.