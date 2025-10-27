Camavinga - Bellingham, la sociedad que derrotó al Barcelona en el Clásico

Camavinga fue el primero que paró a Lamine Yamal después de que Carvajal le recordara que no hay que hablar de más. Sucedió al final del partido, pero es que el centrocampista francés estuvo en todo en el Clásico. Fue titular inesperado, empezó como mediocentro junto a Tchouaméeni, pero después se situó en la banda derecha y ahí empezó a ganar el partido el conjunto blanco. Tras el encuentro, más relajado, Camavinga bromeó en las redes: “New position unlocked, Right winger (Nueva posición desbloqueada, extremo derecho)”, escribió el futbolista, que también, otras temporadas, ha sido lateral izquierdo.

El compromiso de Camavinga

Lo suyo fue una lección de compromiso con el plan. Xabi Alonso necesitaba controlar el centro del campo y por eso juntó a cuatro centrocampistas: Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham y Camavinga para formar un bloque más compacto, sin extremos puros, pero con movilidad y capacidad de asociación. Y el resultado fue exactamente el que buscaba: un Real Madrid sólido, que redujo los espacios interiores al Barcelona y dominó el ritmo del partido desde las transiciones rápidas.

La presenciá del francés fue una pequeña sorpresa. En ese lado Xabi Alonso había alternado entre Mastantuono y Brahim, sin que ninguno terminara de convencer al técnico. El argentino ofrece desequilibrio, pero no solidez; el malagueño, talento, pero no termina de asentarse. Xabi Alonso decidió apostar por un jugador que es capaz de adaptarse bien a cualquier zona del campo. No por nada, en las redes se bromea con probar a Camavinga de portero. “Hemos jugado con futbolistas que tienen dinamismo para actuar en diferentes posiciones. Necesitábamos dominar el centro del campo y no ser débiles en esa zona. Todo el equipo ha hecho un gran partido, pero Eduardo ha hecho un grandísimo partido”, explicó el entrenador vasco.

Desde la derecha ayudó a Fede Valverde en la contención de Balde y de Rashford, dio salida limpia al equipo y fue el socio ideal para Bellingham, con quien tejió una conexión constante. Entre ambos se intercambiaron 13 pases, 10 de Camavinga al inglés y 3 en dirección contraria,, más que cualquier otra pareja de futbolistas en el campo. Su entendimiento permitió al Madrid respirar cuando el Barcelona presionaba alto y enlazar con Mbappé, que encontraba en esa combinación la vía más fluida para atacar los espacios. De ahí llegó el primer gol legal del conjunto blanco."Ellos juegan muy alto. Tenemos a Mbappé y es más fácil adelante. Me giro y paso, y luego él tiró y marcó", explicaba Jude.

La apuesta de los cuatro centrocampistas hizo que el Real Madrid fuera más compacto que en los últimos partidos y que en los últimos Clásicos. El equipo no se partió, no hubo fisuras entre líneas y, cuando el Barcelona trató de imponer su ritmo, se topó con una muralla blanca perfectamente sincronizada. El equipo de Flick dominó la posesión, con más del 60 % pero fue un control inútil del balón, pues no del patido.

La liberación de Bellingham

Bellingham, liberado cuando salió de la derecha, mostró que está listo para recuperar el gol y su papel determinante en el equipo. Dio el pase del primer gol y marcó el segundo. Son mis goles favoritos. Mucha gente dice que es suerte, pero para mí es como entiendo el partido. Cuando el balón va aquí o allí, la posición lo cambia todo y yo estoy siempre listo por si me llega. Militao ha llegado de cabeza y luego yo estaba ahí para marcar”, contaba. Xabi Alonso confía en él, como demostró, sin suerte, en el Metropolitano, cuando acababa de salir de una lesión. En el Clásico, se vio que la suerte ya está cambiando. “Ha hecho tres muy buenos partidos y sabíamos que antes del último parón necesitaba minutos para ponerse en marcha y tener sensaciones. Ha ido mejor de lo esperado después del parón. Es un jugador muy de sensaciones, de transmitir y de enganchar", valoró Xabi Alonso.