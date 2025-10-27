EXCLUSIVA | Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la DANA: el audio que muestra sus coacciones

"Le hemos vuelto loco". Con esta frase se regocijó el eurodiputado de 'Se Acabó La Fiesta' (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, tras la conversación telefónica que el agitador Vito Quiles acababa de mantener con un concejal de la localidad de Alfafar (Valencia), Marcos González, en la que el valenciano trató de desmentir el bulo que Alvise y Vito habían propagado sobre que su Ayuntamiento -de uno de los municipios más afectados por la DANA- estaba tirando la ropa donada por los españoles al vertedero porque "había mucha cantidad".

La llamada se produjo durante la tarde-noche del 7 de noviembre de 2024, nueve días después de que tuviese lugar la peor riada de la historia reciente de la Comunitat Valenciana, que dejó 229 víctimas mortales que aún esperan justicia. Quiles levantó el teléfono y llamó al concejal Marcos González con el objetivo de "contrastar" la información que había hecho pública unas horas antes. En ella, el pseudoperiodista esparció por internet el bulo en el que aseguraba que el consistorio valenciano había "arrojado al vertedero toda la ropa" donada que había llegado al municipio por su volumen.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Durante los más de nueve minutos de conversación telefónica a los que LA RAZÓN ha tenido acceso en exclusiva, el concejal reiteró en numerosas ocasiones que el motivo por el que tomaron la decisión de deshacerse de la ropa se correspondía con "cuestiones sanitarias", pues al estar almacenada en cajas de cartón en la calle, en contacto con el barro y el agua, médicos y biólogos recomendaron que lo prudente era tirar las prendas, especialmente después de vercómo de las cajas salían "mariposas, bichos y polillas".

A pesar de ello, el autodenominado periodista -pues la FAPE no lo considera como tal- no cesó en su empeño por tratar de conseguir las declaraciones que buscaba para arremeter contra el concejal del Partido Popular. Y de ahí que, posteriormente, publicase en sus redes sociales la conversación manipulada, con cortes y pegados realizados a su conveniencia, para alterar el discurso de González y tratar de imponer su relato frente a la realidad, con el fin de engañar a los españoles.

Vito Quiles actuó bajo las órdenes de Alvise Pérez

Aunque lo llamativo es que todo ello lo hizo bajo las órdenes directas del eurodiputado Alvise Pérez, que durante la llamada estuvo ordenando a Quiles hacia dónde debía conducir la conversación y qué declaraciones le interesaba obtener. Unos cortes que, claro está, fueron omitidos de la grabación que él mismo difundió en sus redes.

"Cajas selladas y secas" y "¿Quién ha dado la orden?" son algunas de las directrices que, una vez silenciado el micrófono del dispositivo de Quiles, el líder de 'SALF' le trasladaba y que, acto seguido, este le preguntaba al concejal de Alfafar.

"Simplemente quería saber quién ha dado la orden de tirar la ropa que ha mandado la población solidaria a las víctimas de la DANA", preguntó Quiles en hasta ocho ocasiones -viendo que no obtenía la respuesta que deseaba-, y después de que Alvise le ordenase hacerlo.

Tras ello, el concejal le explicó que "no es una orden" sino "una decisión que se toma por cuestiones sanitarias", por lo que es una acción que se lleva a cabo "en conjunto" entre las instituciones y los expertos médicos y biólogos, que fueron quienes se lo aconsejaron. "Es una decisión que hemos tomado en conjunto por lo mejor de todos", le explicó González al que ahora se erige como adalid de la buena práctica periodística en su intento de gira por las universidades españolas.

Sin embargo, mientras que Quiles le cuestionaba por un hecho más que explicado y aclarado, la paciencia del concejal llegó a su fin y, tras invitarle en reiteradas ocasiones a que fuese él mismo a conocer el estado en el que se encontraba la ropa, y después de la negativa de Quiles a hacerlo, este decidió no perder más su tiempo. "Mira, yo no voy a hablar más por teléfono. Te invito a que vengas mañana aquí, pero no es justo que me estés haciendo esto por teléfono", aseveró González al tiempo que le interpeló por la posible grabación de la llamada. "No sé si me estás grabando o no...", le comentó el político, a lo que Quiles le respondió "no, no se preocupe". Algo que, minutos después, se comprobó que era falso.

"Me parece injusto que después de todo el trabajo que estamos haciendo tratéis de tirarlo por la borda por algo que en realidad no es real, como lo estáis mostrando", exclamó el concejal en referencia al bulo sobre la ropa que tanto él como Alvise Pérez estaban difundiendo en redes sociales.

Pero la mala praxis de ambos no quedó ahí, pues si resulta poco ético que el eurodiputado celebrase el final de la conversación con un "le hemos vuelto loco", no lo son menos las 'bromas' que ambos agitadores realizaron por las calles de los municipios afectados por la DANA, tal y como confirman a LA RAZÓN fuentes allí presentes, y que ellos mismos enmarcaron dentro del "humor negro".