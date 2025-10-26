Casi 40.000 euros de indemnización para la encargada de una cafetería que recibió una compensación por despido mal calculada

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una sentencia que obliga a una empresa de hostelería de Cangas a pagar 37.942 euros de indemnización a la encargada de una cafetería que fue despedida en 2022. La trabajadora contaba con casi veinte años de antigüedad en la empresa y se encontraba bajo una reducción de jornada por guarda legal de un menor, circunstancia que había llevado a un tribunal inferior a calcular mal su indemnización.

La jueza del Juzgado de lo Social número 3 de Vigo había declarado inicialmente el despido como improcedente y concedió a la trabajadora 16.639 euros, cantidad que posteriormente corrigió a 28.175 euros. Este cálculo se realizó aplicando el salario reducido que la encargada percibía desde 2013, cuando redujo su jornada de 40 a 20 horas semanales, lo que hizo que su sueldo bajara de 1.728 a 727 euros mensuales.

La trabajadora interpuso un recurso ante el TSXG al considerar que la indemnización no se ajustaba a derecho. Argumentó que la reducción de jornada por guarda legal de un menor no debería afectar al cálculo de la indemnización, tal como ocurre con la prestación por desempleo, que se calcula como si no hubiera existido dicha reducción.

El tribunal gallego le ha dado la razón en su sentencia del 3 de septiembre de 2025, determinando que el cálculo debía realizarse sobre los salarios correspondientes a una jornada completa durante toda la relación laboral. Los magistrados destacaron que la reducción de jornada "no supone sino una alteración transitoria de la relación" laboral y que "el disfrute de tal derecho de reducción de jornada no puede seguirse para la trabajadora perjuicio alguno".