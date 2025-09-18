Newcastle - Barcelona: Rashford, otro "hijo" de Van Gaal que impresionó a Flick desde joven

Lamine Yamal se queda fuera del estreno del Barcelona en la Champions 2025/26. Tras no estar el pasado domingo en Liga contra el Valencia, se pierde también el duelo de hoy en casa del Newcastle y no se sabe cuándo regresará de sus problemas en el pubis, una zona problemática porque el dolor muchas veces aparece y desaparecer y que requiere reposo. «Es muy joven y debemos tener cuidado. Yo quiero hablar de los jugadores que pueden jugar. Tenemos una plantilla buena y hay gente para el puesto. Rashford está en el equipo y puede jugar muy bien como extremo. Espero que demuestre en Inglaterra lo que hizo el domingo [ante el Valencia]», asegura Flick.

La ausencia de la estrella adolescente hace un hueco en el ataque titular al fichaje británico, que está todavía en periodo de adaptación. Contra el Valencia rompió con su velocidad y dio una asistencia. Fue peligroso y tuvo números muy equilibrados, con tres ocasiones creadas, dos remates, sólo tres pases fallados de 26 y cuatro balones recuperados. Pero también se le vio algún movimiento de esos en los que él se va para un lado y la pelota para otro. Le falta todavía conocer los automatismos de Flick. «Hablando inglés es fácil hacer conexión con él», desvela Christensen. «Está aportando calidad y ha entrado bien. Cada vez está más familiarizado con el sistema. Ha sido muy bueno para el equipo. Tenemos un grupo joven y él puede relacionarse con ellos», continúa el central danés.

Flick: "La primera vez que vi a Rashford, pensé: 'Guau'"

El técnico alemán apostó por su fichaje confiando en recuperar a un jugador que vive en una montaña rusa, que destacó demasiado joven y cuya carrera ha sido de extremos. «Lo sigo desde siempre, desde sus inicios en el Manchester United», desveló Flick. «La primera vez que lo vi pensé: ‘‘Guau, qué jugador’’. Tiene velocidad, uno contra uno y definición. Lo que he visto en las primeras semanas ha sido muy bueno, aunque tiene algo más de potencial que demostrar. Es muy bueno tenerlo en el equipo. Es un jugador increíble, fantástico», añadió el preparador azulgrana.

Un debut muy sonado con Van Gaal

El entrenador que le hizo debutar en la élite le une al Barcelona. Louis van Gaal es recordado en la Ciudad Condal por sus enfados por la prensa, por las ligas que ganó o por algunas decepciones en la Champions, excepto en el año 2000, cuando llegó a semifinales y cayó contra el Valencia de Héctor Cúper, que le tenía tomada la medida. La final hubiera sido contra el Real Madrid. Pero su gran legado fue hacer debutar a Valdés, Puyol o Iniesta, parte de la generación que lideraría después, junto con Messi, al mejor Barça de la historia. El técnico neerlandés también fue quien dio la alternativa a Rashford en el Manchester United. El atacante tenía 18 años y casi cuatro meses, y en un partido de la Europa League de los «red devils» se lesionó Martial en el calentamiento. Van Gaal no dudó en sacar al chaval, al talento de la cantera, que aportó un doblete en la remontada ante el Midtjylland, que había ganado 2-1 en la ida de la repesca (5-1 en la vuelta). Tres días después, Rashford jugó en la Premier contra el Arsenal... Y logró otro doblete (ganó el United 3-2).

La locura con él fue total, pero el carismático entrenador intentó que los halagos no le hicieran daño. «Me multaba todos los jueves, pero era algo que estaba fuera de mi control», recordó Rashford en una entrevista en Sky Sport. «Me decía que tenía que terminar todo el trabajo de la universidad antes de ir a entrenar y que eso no era negociable. Pero tampoco podía llegar tarde al entrenamiento. Sólo tenía 12 minutos para ir desde la universidad a entrenar...», añade. Y llegaba tarde, claro, y le ponía multa. Ese mismo verano ya disputaría la Eurocopa de 2016 con Inglaterra, siendo en ese momento el inglés más joven en hacerlo en la historia, por delante de Rooney y ahora superado por el madridista Jude Bellingham.

En las cuatro jornadas de Liga, Rashford ha tenido minutos: en dos fue titular, como hoy en el debut en la Champions.

Tercera visita del Barcelona a St. James’ Park

Aparte de Rashford, Van Gaal tiene otro punto de unión en esta eliminatoria. Con el neerlandés en el banquillo, el Barça jugó por primera vez en St. James Park, en 1997, en un encuentro de mal recuerdo para los españoles, pues perdieron 3-2. El protagonista fue Asprilla con un triplete. Redujeron distancias Figo y Luis Enrique. En 2003, el Barça de Antic sí venció al Newcastle de Robson (técnico exazulgrana) por 2-1, goles de Kluivert y Motta. Shearer marcó para los ingleses. Todo nombres que están en la mente de los aficionados al fútbol. Para Flick, que recupera a De Jong, será el estreno en ese escenario. «Nunca he jugado aquí pero me han dicho que la atmósfera es fantástica», dice.