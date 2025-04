El Carlo Ancelotti más realista: "El Arsenal trabajó más que el Real Madrid"

Carlo Ancelotti fue claro en la previa del duelo ante el Alavés: el único camino posible hacia una remontada en Champions contra el Arsenal empieza por ganar mañana. El técnico del Real Madrid dejó un mensaje inequívoco: “Todos piensan en el miércoles, pero todo aquello pasa por la actuación de mañana. Porque seguimos en la pelea por la Liga. Es necesario jugar bien y ganar”.

Hasta el último segundo

Preguntado por la posible distracción que supone el duelo europeo contra el Arsenal, del que todo el mundo habla. el entrenador italiano negó que el vestuario esté volcado en la remontada continental: “No, sino de hacer un buen partido mañana. Intentar ganar, porque es fundamental recuperar las buenas sensaciones”. Para Ancelotti, el enfoque inmediato es clave: “Lo intentaremos hasta el último minuto. Hasta el último balón. Empezando por mañana”.

El entrenador no quiso cargar contra el calendario, aunque mostró su sorpresa por ser el único cuartofinalista europeo que juega en domingo: “Esto es lo que hay. Esta temporada ha sido así. No se entiende pero, la verdad, es que tenemos más de 72 horas de descanso. Así que no nos podemos quejar”.

Respecto al bajón del equipo y de jugadores como Vinicius,Ancelotti fue honesto: “En las últimas semanas se ha visto un bajón general, no sólo de individualidades. Hemos encajado mucho en los últimos partidos y ahí, hay que meter un freno. Sobre todo, cuando los de arriba no están tan efectivos como siempre”.

Correr menos que el rival

También defendió al grupo ante las críticas por la falta de intensidad: “La estadística es muy clara: hemos corrido menos que el rival. Pero, en este sentido, no ha afectado. Se podía hacer más, pero no es sólo esto”. Y añadió: “Todo esto depende de las características de los jugadores. Pero esto ya ha pasado en años anteriores. En total, siempre hemos corrido menos. Y pese a eso, hemos ganado dos Champions”.

El italiano se mostró optimista sobre la remontada: “Lo cierto es que el Real Madrid es el único que lo ha hecho muchas veces. Lo intentaremos hasta el último minuto. Hasta el último balón”.

Y a nivel personal, Ancelotti confesó su estado de ánimo tras el golpe de Londres: “Cada derrota es siempre lo mismo: cuando pierdes, son momentos difíciles. Debes pensar en cómo remontar. Concentrarte. Pero, afortunadamente, el fútbol es así , tras una derrota, llega una oportunidad. El equipo ha entrenado muy bien y está concentrado”.

En resumen, la hoja de ruta es sencilla para el técnico: ganar al Alavés. Lo demás, vendrá después. Porque, como él mismo remarcó, “tenemos los recursos para intentarlo”.