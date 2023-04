Cerezo se pronuncia sobre la bandera española en el Camp Nou y anuncia un duro comunicado: "¡Es indigno!"

El incidente de la bandera española con el escudo del Atlético que le fue retirada a un aficionado en el Camp Nou sigue coleando. El duelo de LaLiga entre Barça y Atlético de Madrid del pasado domingo, que acabó con el triunfo blaugrana, dejó unas polémicas imágenes de la grada que no tardaron en viralizarse en redes sociales. En ellas se aprecia el momento en el que un seguidor del Barça arranca una bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid, un gesto que terminó en 'tangana' entre ambas aficiones y ha provocado una gran indignación en redes sociales.

El FC Barcelona trató de zanjar la polémica con un comunicado que no acaba de convencer a nadie. Y es que, el club presidido por Joan Laporta ha defendido que era necesario quitar la bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid porque la entidad «no permite cubrir los espacios publicitarios». Algo que resulta un poco extraño ya qué, según han relatado los aficionados en redes sociales, quien arrancó la bandera no fueron los servicios de seguridad sino un hincha culé que se enfrentó con el aficionado del Atlético y cuyos motivos no parecían ser proteger a Spotify.

El club reconoce que activó un grupo de intervención y acusó al aficionado del Atlético de Madrid de ir borracho.

Ahora, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha roto su silencio ante lo que considera un hecho "indigno". Cerezo ha calificado como una "verdadera vergüenza" el hecho de que se retirara una bandera de España con el escudo del conjunto rojiblanco colocada por un aficionado encima de una valla publicitaria. "Una verdadera vergüenza que haya aficionados del Barcelona que se hayan portado así con un chico que lleva una bandera del Atlético de Madrid o una camiseta. Me parece indigno", expresó el dirigente del club madrileño en declaraciones a 'El Chiringuito de Jugones'.

También mostró su predisposición a emitir un comunicado al respecto "y sacarlo de una manera muy dura, porque este tipo de actos hay que eliminarlos".