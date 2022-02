La exageración del efecto Vlahovic

La Juventus pagó 81 millones a la Fiorentina por el traspaso de Dusan Vlahovic. Era el fichaje más caro del invierno y el delantero de moda, a lo que contribuye también su vida fuera del fútbol. Su novia, Carolina Stramare, fue Miss Italia en 2019 y sus fotos acostumbran a calentar las redes sociales y a sus seguidores. Era el fichaje perfecto y lo demostró marcando dos goles en sus dos primeros partidos, que terminaron con victoria de la Juventus. En los dos siguientes no ha marcado y su equipo sólo pudo empatar.

Todo se exagera alrededor del delantero serbio, que acaba de cumplir los 22 años. Sus goles y la ausencia de ellos. Allegri lo sustituyó en el último derbi contra el Torino. «Es muy buen jugador, pero tiene mucho que aprender», explicaba después del partido el técnico de la Juve. «Viene de un equipo que jugaba un partido a la semana. Fue menos brillante, pero es un camino de crecimiento, hay que acostumbrarse a jugar un partido cada tres días, a usar la técnica y no siempre la fuerza porque si no, es insostenible jugar 95 minutos cada tres días», añadía.

«Contra el Villarreal juegan Morata y Vlahovic. No hay que darle una carga de responsabilidad excesiva a Vlahovic, es su debut [en la Liga de Campeones], no lo olvidemos. Debo protegerlo como lo he hecho con otros, tiene 22 años», advierte Allegri antes de enfrentarse al equipo castellonense.

El internacional español se ha convertido en la pareja habitual del serbio. Y, como todo se exagera alrededor de Vlahovic, también se hace con su influencia sobre el juego de Morata, que sólo ha marcado dos goles desde el 18 de diciembre, uno en la Supercopa y otro en la Copa de Italia, pero antes de que Vlahovic debutara con la Juventus.

Morata juega ahora más escorado a la banda izquierda, una posición en la que se siente cómodo y en la que ya ha jugado en muchos momentos con la selección. «La posición en la que juego no importa, lo importante es que la Juve gane y las actuaciones inviten al optimismo», dice. Y añade: «Siempre he sentido la confianza de Allegri, es el primero que me pide mucho, me conoce. Me dijo que me tenía que quedar y que confiaba en mí, tengo que responderle en el campo». “Hablé con el míster cuando cerró el mercado, sobre el equipo y su idea. Me dijo que me ayudaría la llegada de Vlahovic, y así ha sido. Estoy contento de estar aquí y si por mi fuera estaría siempre”, asegura el español.

Pero el jugador español admite que algo ha cambiado en la Juventus después del mercado de invierno. «Llegamos al partido con otra dinámica, siendo positivos. No vemos la hora de jugar. Las llegadas de Zakaria y Vlahovic nos han venido bien», asegura. Y destaca la motivación de su nuevo compañero de ataque: «Vlahovic ya tenía hoy en los ojos el partido. Esto es algo que da ilusión a todo el mundo, esperemos que mañana marque por primera vez en Liga de Campeones».

Vlahovic marcó 20 goles en la Fiorentina antes de ser traspasado a la Juventus. 17 en Liga y tres en Copa. Suficiente para que los grandes de Europa se interesaran por su fichaje. Pero la Juve fue más rápida en su búsqueda de un delantero que hiciera la labor que estaba destinada a Cristiano Ronaldo esta temporada. Ese es otro peso que carga sobre la espalda de esta criatura de 22 años que ha costado 81 millones de euros.