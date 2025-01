Una Champions con trampa: ¿Y si conviene perder?

La Champions League vive hoy un día histórico, porque nunca antes se había producido algo así en esta competición. Es una superjornada final de la fase de liga con dieciocho partidos a la misma hora en los que se van a despejar todas las incógnitas pendientes. Hay dieciocho equipos ya clasificados, así que quedan seis nombres por conocerse. Después, hay que ordenar a los supervivientes. Los ocho primeros pasan directamente a octavos de final y los dieciséis siguientes van a emparejarse en una repesca a doble partido con ventaja de campo para los que terminen entre el 9º y el 16º.

En esa franja de la clasificación es donde está la mayor parte de la miga de los encuentros de esta noche. Empezando, evidentemente, por el Manchester City, que necesita ganar al Brujas para estar en la siguiente fase y evitar una eliminación histórica. Si los belgas puntúan se cargan a los de Guardiola, que al mismo tiempo, dependen de sí mismos después de una liguilla en la que han hecho muchas cosas mal. «Esto no es un problema, es una oportunidad, un reto y lo encararemos como tal. Para el club no sería bueno (no clasificarse), pero no estoy pensando en ello.

Sé que a la gente le preocupa que estemos clasificados o no, pero yo no pienso en ello. He jugado muchas veces esta clase de partido desde que empecé mi carrera. Estamos aquí por las razones que ya sabemos, porque no lo hemos hecho suficientemente bien», decía en la previa Guardiola. Su equipo es una de las bombas atómicas que se pueden encontrar los cabezas de serie del «play in», algo parecido a lo que sucede con el París Saint Germain, que ahora mismo está dentro y le falta un único punto para certificar su presencia en el sorteo del viernes.

Los de Luis Enrique juegan en Stuttgart y un empate en ese partido bastaría a ambos equipos para estar matemáticamente dentro.

Los equipos que no alcancen el «top 8» pero sí el «top 24» van a tener que usar la calculadora durante los noventa minutos, porque dependiendo de lo que suceda en los otros partidos podrán elegir su futuro próximo marcando un gol más o menos para caer en una posición u otra, lo que puede significar evitar a un grande en la repesca e incluso a los dos primeros (Liverpool y Barcelona con casi toda seguridad) en los octavos de final.

En algún momento de la segunda parte y tal y como vayan los otros resultados, puede interesar dejarse meter o un gol o incluso empatar un partido que vayas ganando para buscar una posición que te aleje de los más poderosos en el sorteo (ver última clave). Acabar entre el 11º y el 14º permite evitar a los dos primeros hasta semifinales, pero ahí está el peligro de que en el «play in» te aparezca un coco fuera de su sitio, como el PSG o el City.