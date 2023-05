Así muestra su apoyo Mbappé a Vinicius

Kylian Mbappé se ha unido a la ola de solidaridad con Vinicius después de los incidentes en el estadio Mestalla durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia. El francés ha respondido a una de las publicaciones del brasileño en Instagram mostrándole su apoyo.

Mbappé muestra su solidaridad con Vinicius Instagram

"No estás solo. Estamos contigo y te apoyamos, Vini", ha sido la respuesta de Mbappé a la denuncia de Vinicius. "No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas", es lo que había escrito Vinicius.