La comentada respuesta de Luis Enrique al ser preguntado por el debut de Mbappé: "¡Qué pesados son los españoles!"

El Real Madrid conquistó este miércoles la Supercopa de Europa, la sexta en su palmarés para ser el más laureado en la competición, después de vencer por 2-0 a la Atalanta italiana, gracias a una mejor segunda mitad en la que sobresalió un extraordinario Jude Bellingham, además de los goleadores Fede Valverde y un Kylian Mbappé que marcó en su estreno con la camiseta madridista.

Un debut soñado por el delantero galoque comenzó su aventura blanca con un gol y con su primer título.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, atendió a los medios de comunicación por primera vez en toda la temporada, con motivo del debut de los parisinos oficialmente en la Ligue 1, mañana contra el Le Havre. Y cómo era de esperar fue preguntado por el debut de Mbappé. Su respuesta no ha tardado en volverse viral.

¡Qué pesados los españoles!

“No lo vi. Qué pesados son los españoles, madre mía. Todavía seguís aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Te han gustado los Juegos Olímpicos? La verdad es que no contaba que me fuerais a preguntar más de Mbappé, pero tampoco tengo nada que esconder. Una persona y un jugador único, excepcional, al que he adorado. También su hermano. Le deseo lo mejor, salvo cuando juegue ante nosotros. Le deseo lo mejor y que el Real Madrid pierda ante nosotros”.

No obstante reconoció que no será fácil suplir la ausencia del delantero y que lo asume como un reto. "Es un reto apasionante, demostrar que el fútbol es un deporte colectivo. Todos conocemos a Kylian y sus características como jugador, pero como entrenador, como equipo, es un reto apasionante para todos. Queremos ser protagonista en las competiciones y para ello debemos mejorar en ataque y en defensa. Mi opinión es que lo podemos hacer”