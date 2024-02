Las redes se comen a la ministra Mónica García por su opinión sobre el "caso Dani Alves"

El juicio contra el exfutbolista brasileño del Barça Dani Alves arrancaba ayer en la Audiencia de Barcelona tras no alcanzarse un acuerdo de conformidad en entre las partes. Durante los últimos meses la defensa de Alves, tanto Cristóbal Martell como Inés Guardiola, ha intentado negociar un pacto de conformidad con la fiscalía y la acusación particular, pero no ha sido posible. La acusación particular pide unos años de cumplimiento de prisión que la defensa no acepta, aunque desde el entorno de Alves aseguran que el brasileño no ha querido admitir la violación. El acuerdo implicaba que el acusado admitiera el delito, algo que Alves ha negado siempre. Su versión es que hubo una relación consentida mientras que la joven ha mantenido ante el tribunal que fue violada.

La joven declaró durante aproximadamente una hora y cuarto a puerta cerrada para preservar su intimidad. Su amiga y su puma también ratificaron la agresión sexual y subrayaron las graves secuelas que sufre la víctima. El brasileño, que según su abogada es víctima de un juicio paralelo, declarará mañana en la última sesión del juicio. Hoy lo harán su esposa Joana Sanz y su amigo Bruno Brasil, entre otros testigos.

La primera jornada del "juicio del año" provoco un agrió debate en redes pero si hay una opinión que fue especialmente comentada por los usuarios - especialmente por tratarse de un miembro del Gobierno- fue la de la ministra de Sanidad, Mónica García. "El caso de Dani Alves demuestra que los protocolos ante agresiones sexuales sí funcionan. También demuestra que debemos avanzar en apoyo y respeto a las víctimas, asegurándonos de que el foco no recaiga siempre sobre ellas", ha escrito la ministra que está siendo muy cuestionada en sus primeros meses en el cargo.

"Se ve que estás muy enfocada en los problemas de sanidad en España", "No soy de dar lecciones pero bastante tienes con tu ministerio para que te preocupes de más", "¿Dónde esta la presunción de inocencia?, Vergonzoso por parte de un miembro del Gobierno" o "Muy irresponsable la Sra. Ministra: Dani Alves debe tener un juicio justo y esta señora parece que ya da por bueno un veredicto, el que a ella le gustaría. Le hace un flaco favor a la víctima, o presunta víctima" son algunos de los indignados comentarios que se pueden leer en redes.