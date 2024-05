La contundente frase de Carlo Ancelotti sobre Rodrygo antes de la final de la Champions del Real Madrid

Rodrygo. Ese era el nombre del Real Madrid las horas antes del la final contra el Borussia Dortmund en Londres. Sus declaraciones confusas o no contundentes sobre su futuro en el equipo blanco justo cuando llega Kylian Mbappé, habían alborotado un ambiente que hasta entonces había sido plácido y tranquilo, casi demasiado: «No es la primera vez que estoy aquí y ojalá que no sea la última. Esta semana lo he pasado bien, después llegará la preocupación del partido. Sé que los jugadores lo van a dar todo, como Rodrygo, que es muy importante, lo ha sido y lo será en el futuro», terminó Carlo Ancelotti con el debate del delantero, mientras da vueltas al encuentro contra el Borussia, pero también al encaje del brasileño en un equipo con Mbappé.

Cuando todos se dejan llevar por los nervios o la agonía, Carlo Ancelotti transmite una calma contagiosa. Más que la emoción, la tranquilidad, lo importante es no perturbar más a los jugadores, que bastante tienen con la presión de este encuentro: «Quiero meter en la cabeza lo que tiene que hacer en el campo. Cuanto más claro soy, menos nervios tiene el equipo», asegura el entrenador italiano «Me focalizo sobre todo en el aspecto táctico porque las emociones, cada uno las maneja como puede con su carácter. Tendremos emociones negativas, preocupación y miedo, pero el miedo es parte importante para hacer bien las cosas, también la preocupación», seguía. «Tengo confianza, porque el equipo ha mostrado la calidad que tenemos, que es fantástica y eso hay que sumar otro componente, que es el sacrificio y la actitud colectiva y eso serán las llaves para el encuentro», analizaba el técnico.

Sabe, además, que con el Real Madrid, todo es más fácil. «Hay algo especial en este club, no es casualidad lo que consigue en la Champions. Yo no se qué es: la historia, la tradición, la calidad de los jugadores o el carácter, pero tantas veces no puede ser casualidad», continuaba el técnico. Este año ha conducido al Real Madrid a ganar el campeonato de Liga con mucha superioridad sobre los rivales y también a llegar a la final de la Champions. Para él, la temporada ya ha sido exitosa.

Pase lo que pase en la final: «Hay que disfrutar a lo máximo de estar aquí, que estás muy cerca de una Champions, pero tienes el miedo de que pueda escapar. Es un sentimiento que todos tenemos: felicidad, pero responsabilidad porque tiene que salir todo bien, tienes que tener suerte y no bajar los brazos. Tienes el éxito muy cerca y empieza la preocupación, la mañana antes del partido: preocupación y miedo y cuando más miedo tienes, más posibilidades tienes de ganar y más felicidad».