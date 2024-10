Courtois responde a Simeone por sus palabras sobre las provocaciones

Courtois salvó al Real Madrid contra el Celta de Vigo, con varias paradas. Tras una de ellas, el delantero Borja Iglesias no pudo ocultar su admiración y soltó: "Es muy bueno". "Con Borja tengo amistad y me lo dice muchas veces. Después del encuentro contra el Stuttgart me dijo que era muy pesado. Yo ayudo al equipo e intento que el marcado se quede como esté para que marquemos después", ha dicho el portero belga del Real Madrid.

Va a ser fundamental también contra el Borussia Dortmund, mañana martes. El equipo le necesita ahora que no defiende tan bien: "La actitud siempre es buena, a veces falta comunicación, cuándo presionar y cómo. Tenemos que hacerlo los once a la vez y eso intentamos corregir", explicaba el guardamenta. "El otro día, alguna cosa no hicimos bien".

Para él, el problema es físico: "Algunos han tenido pocas semanas de descanso o para los que vienen de viajes, no es fácil seguir ese ritmo. Hay que seguir ganando para estar bien al final de la temporada. Vamos a ir a mejor, no estamos tan mal como se pinta, a veces falta claridad en los pases o ideas, pero lo hablamos e intentamos mejorarlo", continuaba.

Y le he han preguntado por Simeone, que aseguró que en el derbi, Courtois provocó: "No comparto la opinión de Simeone, tenemos otras ideas de lo que es una provocación, pero las instituciones ya han decidido y no quiero hablar más de eso".

Pero prefiere una vida y un partido sin violencia. "Lo importante es que no haya violencia, en Bélgica he vivido muchas situaciones parecidas. Con los que animan creando rivalidad, no hay problema, son derbis y partidos calientes, eso me da adrenalina y ganas de jugar, pero siempre desde el respeto a los que juegan y sin violencia", decía el portero belga. "A veces hay “juego” entre afición y jugador, no hay problema en que me canten y si metemos gol, puede haber una pequeña reacción, no hay problema, sí que lo hay cuando hay violencia.

Y contó uno de sus secretos para detener a tantos delanteros: "En el uno a uno, hacerme lo más grande posible, jugar con los tiempos, pensar lo que va a hacer. Si tiene tiempo de pensar, hay que hacerle dudar y el otro, salir rápido y salir, mido dos metros y taparle todos los espacios.