El CTA cierra filas con Munuera Montero tras el Getafe - Real Madrid: "Ha sido muy bueno"

El Real Madrid superó (0-1) al Getafe este domingo en la novena jornada de LaLiga EA Sports gracias al gol de Kylian Mbappé en el minuto 80, justo cuando más caliente se puso el derbi en el Coliseum, que terminó con dos expulsados en los locales y el conjunto blanco de nuevo en el liderato antes del Clásico.

Los de Xabi Alonso tuvieron paciencia hasta encontrar el camino al gol, y lo hizo una vez más Mbappé, bien detectado entre los centrales por Arda Güler en un momento clave. Dos minutos antes, Nyom había sido expulsado por roja directa, cuando apenas llevaba un minuto en el campo, por soltar el brazo sobre el rostro de Vinícius sin el balón por medio. Munuera Montero lo tuvo claro y, en medio de la tempestad, Mbappé, máximo goleador de la Liga con diez tantos, batió a David Soria. El colegiado tampoco dudó en expulsar por segunda amarilla a Álex Sancris. El Real Madrid aprovechó su superioridad numérica para llevarse tres puntos clave en su lucha por el liderato. El Getafe, en cambio, terminó con la sensación de haber sido perjudicado por las decisiones arbitrales.

Y como era de esperar, las decisiones de colegiado han generado una gran polémica sobre todo teniendo en cuenta que la próxima jornada se disputa el Clásico. A pesar de las criticas en redes, el ex colegiado Iturralde González no tiene dudas de que el colegiado acertó. "¿Puede haber VAR? No porque le pone la pierna en la rodilla de Vinicius, para mí es expulsión", explica Iturralde González sobre por qué no acudió a la pantalla para revisar la jugada. "Hacer una zancadilla a la altura de la rodilla cuando no está el balón en juego es tarjeta roja", afirmó.

Nyom no fue el único expulsado del equipo local. Álex Sancris vio la segunda amarilla también en una acción con Vinicius. "No quiere jugar el balón, va por detrás y le golpea, esas jugadas son amonestación", sentencia.

El CTA apoya a Munuera

Munuera Montero no dejó satisfecho a Bordalás ni a los aficionados del partido pero el CTA lo tiene claro: fue un buen arbitraje.

Tras acabar el partido, Fran Soto, presidente del CTA, se pronunció sobre lo sucedido. "Para mí ha acertado en las dos rojas", declaró en los micrófonos de El Chiringuito. Además, añadió: "Creo que el arbitraje de Munuera Montero ha sido muy bueno. He hablado con él después del encuentro, es un árbitro experimentado y está tranquilo".

Aún se desconoce si serán algunas de las jugadas seleccionadas para su análisis pero la polémica está servida. Cabe recordar que el colegiado ya se vio envuelto en un gran lío por su decisión en el Mallorca-Barça. En ese encuentro, Munuera concedió un gol de Ferrán a pesar de que marcó el tanto mientras Antonio Raíllo, jugador del Mallorca, yacía en el suelo tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.