Así ha sido la polémica expulsión de Nyom contra Vinicius en el Getafe- Real Madrid

El Real Madrid está ganando en el Coliseum al Getafe gracias a un gol de Kylian Mbappé en el minuto 80. El tanto llegó justo después de la expulsión de Allan Nyom, que vio la tarjeta roja directa por una acción sin balón con Vinicius Junior. Hasta ese momento, el partido había resultado especialmente trabado y exigente para el equipo de Xabi Alonso, que encontraba enormes dificultades para generar peligro real sobre la portería azulona.

El encuentro se había desarrollado con un guion muy reconocible: el Getafe, fiel a su estilo combativo y de presión continua, logró incomodar desde el principio al Real Madrid. El juego fue espeso, con continuas interrupciones, y el conjunto blanco no encontraba continuidad en su circulación. Xabi Alonso, que apostó por un once de control y posesión, vio cómo su equipo dominaba el balón pero sin profundidad. Los ataques se apagaban al borde del área local, donde la defensa del Getafe imponía su físico y su orden táctico.

Un primer tiempo sin ritmo ni espacios

Durante los primeros 45 minutos, el Real Madrid manejó la pelota con paciencia pero sin sorpresa.

El Getafe, por momentos, logró incluso sacar al Madrid de su zona de confort. Su presión alta en ciertos tramos generó pérdidas que activaron contras peligrosas, aunque sin acierto final. El encuentro, con muchas faltas y ritmo bajo, se fue al descanso con un empate a cero coherente con lo visto en el campo.

La tensión aumenta tras el descanso

En la segunda mitad, el Real Madrid buscó un punto más de velocidad y atrevimiento. Xabi Alonso pidió adelantar líneas y aprovechar mejor las diagonales de Mbappé. El francés empezó a participar más, combinando con Vinicius en busca de desequilibrio. Entonces, Bordalás quitó a Femenía por amarilla y sacó a Nyom para marcar a Vinicius. En sui primera acción, sin balón, con Vinicius el jugador del Getafe expulsado. El lateral camerunés golpeó a Vinicius fuera de la jugada y el árbitro, tras observar la agresión, le mostró la roja directa. El público local protestó, pero la decisión parecía inevitable. Esa acción cambió completamente el desarrollo del partido: el Getafe se quedó con diez, agotado por el esfuerzo y obligado a resistir.

Mbappé aparece en el momento decisivo

Solo cinco minutos después, en el 80, llegó el gol que rompió el bloqueo. El Real Madrid aprovechó su superioridad numérica en campo contrario: una jugada rápida a terminó con Mbappé recibiendo dentro del área y definiendo con potencia y precisión. Fue una acción de pura eficacia, sin florituras, pero suficiente para abrir un partido que se le estaba atragantando al equipo blanco.