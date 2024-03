El dardo del abogado de "La Manada" a la letrada de la víctima de Dani Alves y a Irene Montero

Dani Alves salió de la cárcel tras pagar una fianza de un millón de euros y entregar sus dos pasaportes. Su salida de Brians 2 el pasado lunes después de permanecer 430 días en prisión y cómo ha logradao obtener el dinero para "pagar" su libertad provisional sigue generando un gran debate y uno de los últimos en pronciarse ha sido Agustín Martínez, el abogado de "La Manada". En el programa 'La mirada crítica' de Telecinco ha abogado por respetar la presunción de inocencia del futbolista y ha criticado con dureza la ley del "solo sí es sí".

Para ello no ha dudado en lanzar un dardo a la abogada de la víctima del brasileño y de paso a la ex ministra de Igualdad Irene Montero. “Cuando escuchaba a la letrada de la víctima decir que le costaba mucho trabajo trasladarle a su cliente por qué está en libertad , me imagino que le costaría más explicarle por qué la pena se reduce a cuatro años y medio, cuando con la anterior ley hubieran sido con las mismas circunstancias, 6 años y medio. Le costará mucho. Me ha agradado mucho y entiendo que a muchos juristas también, que la mayoría de la mesa haya explicado el sentir jurídico real, sólo desde el fanatismo militante y populista, se pueden hacer frases como justicia para ricos", ha afirmado.

“No existe la justicia para ricos, existe la justicia mediática, que es la que permite que personas desde el desconocimiento y desde la intención discursivamente política imitan opiniones que confunden a la población. Un millón de euros es una cifra brutal, yo jamás había visto esa fianza, pero este país tendría una justicia para ricos si exigieran esa misma cantidad a todo el mundo”, sentenciaba el letrado.

No es el único que critica la norma impulsada por Montero y es que ha quedado demostrado -y así lo recoge la sentencia- que el ex futbolista del FC barcelona se ha beneficiado de su polémica ley al cometer el delito antes de que fuese reformada.

Seis años mínimo con la ley actual

La inicial Ley del "solo sí es sí" de la exministra Irene Montero, vigente cuando Dani Alves cometió la violación del Sutton, le ha permitido beneficiarse de una condena de cuatro años y medio de cárcel porque rebajaba la pena mínima por el delito de agresión sexual, que ahora vuelve a ser de seis. Tras la reforma -que provocó un cisma en el Gobierno- se elevaron las penas, tanto en los casos de agresión sexual -de 1 a 5 años de prisión, frente a las de 1 a 4 años del ‘solo sí es sí’-, como en aquellas agresiones en las que hay penetración (violación) -que pasa de los 4 a 12 años que recoge la ley de Igualdad, a una horquilla de entre 6 y 12 años-. Es decir el futbolista, en teoría, se habría enfrentado a una pena mayor si cuando cometió el delito ya se hubiese modificado la ley impulsada por Igualdad.

Para fijar la condena a Alves, al que aplica la atenuante de reparación del daño, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona se basa en el marco punitivo más favorable para el acusado: los artículos 178 y 179 del Código Penal, de acuerdo con el redactado inicial de la ley del "solo sí es sí", antes de que el PSOE pactara con el PP reformarla.

Y es que el futbolista cometió la violación la noche del 30 de diciembre de 2022, cuando llevaba dos meses vigente la ley del "sólo sí es sí" de Irene Montero, que en marzo de 2023 se acabó reformando con los votos de PSOE y PP -y la oposición de Unidas Podemos- tras la polémica originada por las inesperadas rebajas de pena y excarcelaciones de violadores.

La ley de Montero apostaba por el consentimiento como eje de la violencia sexual y unía en un solo delito lo que antes eran dos -abusos sexuales y violaciones-, con lo que rebajaba la pena mínima a cuatro años de cárcel y ampliaba a doce la máxima.

Seis meses después, el PSOE impulsó su proposición de ley para reformar los aspectos legales que habían despertado más polémica y volvió a situar en seis años de cárcel la pena mínima en las violaciones que se cometieran con violencia e intimidación, tal y como estaba previsto en la legislación antes de los cambios impulsados por la exministra de Igualdad.

En el caso de Alves, el tribunal recuerda que la reforma penal de Montero "es más favorable al acusado, al establecer un marco punitivo más amplio pero un límite inferior más bajo", por lo que, al reconocerle la atenuante de reparación del daño, la pena queda en cuatro años y medio de prisión.

El jugador ya disfruta de su libertad en su lujosa mansión a las afueras de barcelona a la espera de que se resuelvan los recursos.