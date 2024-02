Irene Montero, contundente ante la condena a Dani Alves: "¡El resultado de la lucha feminista!"

Ha llegado el día. La Audiencia de Barcelona condena al futbolista por agresión sexual a 4 años y seis meses de prisión. La sentencia considera que ha quedado acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación. El tribunal de la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona le impone además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas. A primera hora de la mañana, llegaba Inés Guardiola y Miraida Puente Wilson, abogadas del deportista; así como Susana Puig, procuradora del caso; y David Sáenz, compañero de Ester García, abogada de la víctima.

El tribunal considera probado que “el acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir”. La resolución detalla que “con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal”.

Una sentencia a la que no ha taradado en reaccionar la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, que ya se atribuyó la detención del brasileño a la su polémica ley del "solo sí es sí". "La sentencia contra Dani Alves establece con claridad que cometió una agresión sexual porque la víctima no consintió. Es el resultado de la lucha feminista por el derecho a la libertad sexual y por poner el consentimiento en el centro. Se acabó la impunidad. Solo sí es sí" ha comenzado escribiendo Irene Montero en redes sociales.

"Hasta ahora muchos agresores se sentían impunes por su poder, su posición social, o unas normas culturales que no daban credibilidad a la víctima. España está cambiando y aunque quede mucho por hacer, se acabó el silencio de las mujeres y la impunidad de los agresores.Sigamos adelante defendiendo nuestro derecho a la libertad sexual, construyendo cultura del consentimiento y feminismo. Que la reacción machista, aunque venga con fuerza desde el poder judicial, mediático o político no nos haga dudar de nosotras mismas. Sólo sí es sí" concluye la candidata de Podemos a las elecciones europeas.

Tampoco ha tardado en reaccionar Yolanda Díaz. la vicepresidenta segunda del Gobierno de España. La líder de Sumar espera que la condena de 4 años y medio a Dani Alves por violar a una joven tenga efecto "ejemplarizante". "¡Basta de machismo!", ha espetado.