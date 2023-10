El doble bombazo de Pedrerol en El Chiringuito sobre los fichajes del Real Madrid

El Real Madrid ha ganado el Clásico al Barcelona tras una convincente segunda parte y que refuerza el papel estelar de Bellingham en el conjunto blanco. Es la gran estrella blanca, de LaLiga y del mundo. "Ha sido un buen día. Ni yo ni el equipo hemos estado a nuestro mejor nivel, pero seguimos jugando y poco a poco empezamos a meter presión a su mediocampo y a su defensa. Luego llegó nuestra recompensa. Mostramos fe y carácter y nos llevamos los tres puntos”, decía el futbolista inglés tras el partido “Otra remontada. Me encantan. El corazón lo pasa mal, pero son partidos divertidos. Dimos la talla, no bajamos los brazos y estoy muy contento”, continuaba la estrella blanca, que metió los dos tantos de la victoria del Real Madrid.

Contó su primer gol en Montjuic. "eRcibí el balón al borde del área. Llevaba unas semanas diciendo que necesito probar desde fuera. Quizás los rivales confíen en que voy a intentar meterme en el área o combinar con algún compañero y quería sorprender pegándole desde fuera. Sé que tengo la técnica necesaria y entró por la escuadra. No estuve a mi mejor nivel. A veces no se trata de buscar hacer algo especial cada vez que tienes la pelota, sino combinar con los de arriba. Cumplí bien con esa tarea, pero nada más coger la pelota ahí sabía que iba a marcar”, explicaba.

Bellingham es la gran estrella del Real Madrid, el jugador diferencial, lo que no son ni Mbappe ni Haaland. El primero no se movió de París, el segundo juega en el Manchester City de Guardiola. Por ahora. Porque Josep Pedrerol ha soltado el bombazo en El Chiringuito. "El objetivo del Madrid es fichar a Mbappé y Haaland", ha contado Pedrerol. "Este verano van a llegar los dos. El objetivo son los dos. La cláusula de uno es ciento y pico...otro gratis".

Jude Bellingham, mientras, sigue a lo suyo: "Ahora mismo me está saliendo todo. Preparo bien los partidos, estoy estrenando bien y aprendiendo de compañeros y técnicos. Solo quiero mejorar y ayudar al equipo a ganar. Gracias a mis cualidades puedo ayudar y quiero seguir haciéndolo", decía. "Acabo de hablar con mi familia, pero con el ruido que había era complicado oírlos bien. Les dije que estaba emocionado antes del partido. Había visto muchos Clásicos desde el sofá con mi familia y les dije que hoy me tocaba vivirlo y hacer algo grande. Lo he conseguido y me voy muy feliz”, contaba.