Las dos claves de Ancelotti para que el Real Madrid vuelva a ganar

El Real Madrid juega el sábado contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu, tras la derrota en la Champions y la mala imagen mostrada en el campo del Lille: "Es una oportunidad para nosotros de reconectarse, de volver a jugar bien al fútbol", ha asegurado el entrenador italiano, al que no le duelen las críticas, porque está acostumbrado: "Cada uno puede opinar lo que quiera, no pasa nada visto lo del miércoles. Hay momentos en que hay que reconectarse, hay que hacerlo pronto. A veces una buena racha te hace creerte invencible, pero una derrota te reconecta con la realidad. Aún no estamos a nuestra altura, tenemos jugadores que no están a su mejor nivel. No estamos lejos de donde queremos estar", ha dicho el entrenador blanco. Insistía en que hay que aprender: "Esta derrota es una oportunidad si la aprovechamos y reaccionas bien. Ha habido autocrítica. "Estoy acostumbrado a las críticas, no me preocupan, me preocupa que tenemos que jugar mejor y lo intentaremos mañana.", insitía.

Y para él, hay dos cosas que mejorar: "Falta intensidad defensiva y en lo ofensivo, la circulación del balón".

No cree que necesita un jugador de má calidad. "No creo que falte un jugador de toque, Modric tiene toque, Camavinga tiene toque, Valverde tiene toque, Bellingham tiene toque, Tchouameni es fundamental para nosotros defensivamente", ha explicado. "No estamos mostrando calidad que tenemos, pero no nos falta nada".

E insistió con la solución: "Hemos coincidido en que nos falta intensidad con balón, tiene que circular más rápido para que llegue a los delanteros e intensidad a nivel defensivo". Y continuaba: "En la Liga estamos imbatidos desde hace mucho y hay que seguir la racha. Estamos tristes, pero tenemos confianza y vamos a ser nosotros los que buscamos las soluciones".

Y explicaba cómo jugar: "Si hay complicaciones atrás, hay que meter balón largo, pero hay que jugar como hacemos, teniendo en cuenta las características del rival.