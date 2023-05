El durísimo comunicado del padre de Messi sobre el futuro de Leo

El futuro de Leo Messi está en el aire y como cumple contrato con el PSG en junio no hay cláusulas ni impedimentos extra, es el dueño de su futuro. Una información de AFP que cita a fuentes cercanas a la negociación, asegura que el futbolistas argentino estará la temporada que viene en Arabia Saudí, por lo que seguiría los pasos de Cristiano Ronaldo, su rival más emblemático.

Jorge Messi, padre y representante del futbolista, ha mandado un comunicado muy duro criticando esta información. Dice lo siguiente, de forma íntegra:

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la Liga con el PSG.

Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión.

Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada

Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine sus 'noticias'".

¿Regreso a casa?

Otro de los posibles destinos de Messi es un regreso al Barcelona, a la que ha sido y es su casa durante casi toda su vida, después de la salida dolorosa que tuvo, aunque es complicado por el encaje económico, que fue el motivo de que se marchara en el verano de 2021. El club continúa con una situación económica delicada y tendría que hacer malabares para liberar "Fair Play" financiero suficiente. Leo recibió el lunes el premio Laureus a Mejor Deportista del Año y en su discurso se acordó del Barcelona: "Tuve muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la Selección, pero tuve muchas piedras en el camino y me hizo superarme", aseguró cuando hablaba del gran éxito que logró el pasado invierno con Argentina, al ganar por fin la Copa del Mundo. La Albiceleste también fue galardonada.

El Barcelona le hizo un guiño en sus redes sociales, al lado de la noticia del premio: "Enhorabuena, Leo!", escriben, junto con el emoticono del aplauso y una cabra, la forma de llamarlo GOAT, el mejor jugador de la historia (Greatest Of All Time).