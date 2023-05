Messi 'incendia' París: los ultras protestan en la sede del club al grito de "hijo de p..."

La tensión se palpa en Paris. Los ultras del PSG están protagonizando uno de los capítulos más lamentables de los últimos años. Primero, con Leo Messi. Al que insultaron gravemente en la sede del club. También con Neymar, puesto que fueron a su casa a pedir explicaciones, algo poco habitual en el mundo del fútbol. Tampoco faltaron los gritos e insultos contra el entrenador y otros futbolistas. Sin duda, es una de las situaciones más delicadas que se recuerdan.

El tema de Leo Messi nace de un viaje a Arabia por temas comerciales. El jugador pidió permiso al club, pero luego la entidad cambió el entrenamiento y no entendió que no acudiera. El jugador ya cambió en más de una ocasión ese viaje y fue imposible cancelarlo. Desde la entidad le aplicaron un castigo de 15 días de sanción sin sueldo y sin poder entrenar. Una consecuencia que, evidentemente, pone punto y final a cualquier posible renovación. Ambas partes negociaban una posible renovación y Leo quería conocer más a fondo el proyecto deportivo. Sin embargo, finalmente será imposible que continúe. El 2023 empezó muy bien para Messi.

Flamante campeón del Mundial, también recogió el premio 'The Best' en febrero y ganó la Supercopa de Francia y el premio al Mejor Jugador del Torneo del Mundial. Ahora, su futuro está en el aire. El Barça ya ha manifestado la intención de que quieren que vuelva, pero no es un tema sencillo por una cuestión totalmente ajena al jugador. LaLiga también tiene que dar el okey a esta operación.

Un caso más complicado es el de Neymar. El brasileño tiene contrato hasta 2027, pero la situación es insostenible. Hasta la fecha, los ultras jamás habían ido a su casa. Los ultras también dejaron claro que el máximo culpable de este proyecto es Nasser Al Khelaifi. "No hay capitán a bordo del barco. Queremos un presidente que esté más presente, que acceda a reunirse con nosotros cuando se lo pidamos", señalan en una pancarta.