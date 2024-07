El duro vídeo de las lágrimas de Pepe, consolado por Cristiano Ronaldo, tras la eliminación de Portugal

La Eurocopa 2024 está siendo la última para muchos futbolistas clásicos de los últimos años. Dos de ellos estaban en el Francia - Portugal de cuartos de final, que se terminó decidiendo en los penaltis. Si el conjunto que dirige el español Roberto Martínez superó los octavos ante Eslovenia desde los once metros, con la impresionante actuación de su portero Diogo Costa, que detuvo los tres lanzamientos de su rival, contra los galos no corrió la misma suerte. Marcaron todos, por lo que el fallo de Joao Félix, que mandó el tiro desde los once metros al poste, fue definitivo.

Al acabar el partido hubo lágrimas entre los perdedores. Suele pasar, pero en el caso de Pepe eran algo más que por la eliminación. Seguramente sea el último partido en un gran campeonato para el central de 41 años, y puede que también su último encuentro con Portugal, con la que ha tenido 141 participaciones (fue campeón de la Eurocopa 2016) y que ahora mismo está sin equipo tras cumplir su contrato con el Oporto. El hombre que lo fue a consolar es Cristiano Ronaldo, que está en una situación parecida. Ya es una de las imágenes de la Eurocopa.

En el caso de CR, tiene 39 años (130 goles en 212 encuentros con Portugal) y su marcha al fútbol de Arabia no supuso que dijera adiós a la selección. En Alemania no ha tenido un campeonato afortunado. Por primera vez en un torneo de este tipo se va sin marcar.

Son varios los futbolistas clásicos que, como poco, van a disputar su última Eurocopa. En el caso de Kroos está claro, porque ha dicho adiós al fútbol. Su compañero, el portero Neuer, tendría 42 años en la próxima Euro. En Croacia, todavía no se sabe qué pasará con Modric, si, al menos, apostará por el Mundial de 2026. De las selecciones que siguen en el torneo, Jesús Navas, superviviente del Mundial ganado por España en 2010, también da sus últimas patadas; o el francés Giroud.