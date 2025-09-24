El elogio de Xabi Alonso a Vinicius después de lo que nunca había pasado esta temporada

No quiso confirmar Xabi Alonso si el gran partido de Vinicius le daba la oportunidad de ser titular en el derbi del sábado ante el Atlético, pero lo que sí hizo el técnico del Real Madrid fue elogiar la enorme función del brasileño. "Acabamos de terminar el partido, solo estaba pensando en el de hoy. A partir de mañana ya pensaremos en el derbi. Ha sido una actuación decisiva y muy importante de Vini", decía Xabi sobre su futbolista, que se besó el escudo después de marcar el primer gol del encuentro.

Un grandísimo remate con el exterior del pie al palo largo imposible para Ryan.

Volvió a ser titular tras no serlo ni ante el Oviedo ni en el estreno en la Champions ante el Marsella. Ha participado en todos los encuentros de la temporada, en cinco desde el principio y lo que sí sucedió ante el Levante fue algo que no había pasado todavía este curso: Vinicius jugó el partido completo. Llegaron los cambios de Xabi y el realizador de la televisión buscaba al brasileño, por si era uno de los elegidos para salir. Pero no, se mantuvo en el campo y recibió al final el halago de su entrenador.

Había marcado el primer gol, dio el pase a Mastuantono en el segundo, y si llega a tener un poco de portería se podría haber ido del Ciudad de Valencia con un "hat trick".

51 días de trabajo

Lleva muy poco Xabi Alonso trabajando con el Real Madrid, pero está contento de lo que está consiguiendo. Son seis victorias de seis en Liga y una más en Champions. "Estamos en fase de crecimiento y construcción. Queda mucho por recorrer. Estamos construyendo una base sólida para ser competitivos en todos los torneos. Muchos futbolistas se sienten conectados e importantes. El camino es bueno, no solo por resultados, también por la forma de hacer las cosas. Es solo un inicio", confesaba después de un día en el que su equipo jugó muy bien a pesar del cambio de sistema y las rotaciones. "Tener jugadores de calidad facilita mucho, y tener jugadores que con poco entrenamiento entienden la idea es muy bueno. Hoy creíamos que era lo oportuno, porque algunos sí tenían que descansar. No queríamos que Carvajal y Militao jugasen tres partidos de noventa minutos. Los que han entrado han estado bien. Estamos contentos y hay que seguir".