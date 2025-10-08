El emotivo mensaje de Iniesta para despedir a Jordi Alba

El exfutbolista español Andrés Iniesta publicó un mensaje en sus redes sociales sobre el anuncio de retirada de Jordi Alba al final de la presente temporada y destacó lo bien que se lo pasó jugando con el "en esa parte izquierda del campo", además de felicitarle por su carrera.

¡Brutal!

"Felicidades por el carrerón, hermano. Brutal!! Qué bien me lo pasé jugando en esa parte izquierda del campo contigo! Disfruta estos meses y te deseo lo mejor para lo siguiente", publicó la leyenda española en Instagram.

Jordi Alba, que jugó con el ex centrocampista en el Barcelona y en la selección española, pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al finalizar la actual temporada de la MLS a finales de 2025.

"Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada", comunicó el jugador internacional español, de 36 años, en un vídeo difundido en sus redes sociales titulado "Gracias fútbol, gracias por tanto".

Alba e Iniesta compartieron vestuario durante seis temporadas (2012-13 a 2017-2918) en la ciudad condal, y juntos ganaron la Eurocopa de 2012 con España, en la victoria por 4-0 ante Italia y en la que el lateral anotó un tanto.