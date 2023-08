El emotivo mensaje contra Rubiales y el “abuso de poder” de Aitana Bonmatí al ser coronada como la mejor del mundo

El premio a la mejor jugadora para la UEFA, que se concedió en el sorteo de la fase de grupos de la Champions 2023/24, estaba cantado: Aitana Bonmatí fue campeona de Liga y de Europa con el Barça, nombrada la mejor jugadora de la competición continental; y ganó el Mundial con España siendo nombrada también la mejor. La futbolista de Vilanova i la Geltrú es puro talento en el campo, una centrocampista a la que la cabeza le funciona a la misma velocidad que los pies, de trato de balón exquisito y que además tiene una conducción fantástica, siempre con la pelota pegada al pie.

Indiscutible el premio, la jugadora del Barcelona aprovechó un escenario como el Foro Grimaldi de Mónaco para serenarse como hace en el césped y lanzar con claridad un mensaje reivindicativo después de todo lo que está pasando con Luis Rubiales, el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol, y el beso en la boca que dio a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial. “Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral así como también faltas de respeto. Así, me gustaría que desde mi compañera Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y nada, estamos trabajando para que la sociedad mejore”.

Esta claro que el caso Rubiales ha trascendido las fronteras de España y el gesto de Aitana Bonmatí no fue el único. La futbolista española agradeció las palabras de Sarina Wiegman, la seleccionadora de Inglaterra, que fue nombrada la mejor entrenadora del curso. Lo que dijo le honra y demuestra que, por supuesto, hay cosas más importantes que la pelota. “Me duele lo que está pasando, como entrenadora, como madre de dos hijas, como esposa y como ser humano. El fútbol femenino ha evolucionado, pero queda un largo camino por recorrer. Quiero dedicar este trofeo a la selección española, el equipo que jugó en el Mundial un fútbol maravilloso que todos disfrutamos. Este equipo merece ser respetado y escuchado”, afirmó. La selección española fue quien impidió que Wiegman e Inglaterra ganaran su primera Copa del Mundo, al caer en la final por 1-0.