El enfado de De Jong con la prensa... ¿con mensaje al club?: "Dicen que cobro 40... Y eso está muy lejos de lo que cobro"

El día antes de la ida de octavos de final de la Champions entre el Nápoles y el Barcelona, De Jong fue el futbolista elegido para la conferencia de prensa... O más bien fue él el que decidió salir, como quedó claro con todas las respuestas que dio sobre su futuro, sobre el que se especula. Cumple contrato en 2026, pero es un futbolista que tiene muchos pretendientes y por el que se pagaría mucho dinero, dinero por otro lado con el que no se podría contratar a otro futbolista mejor, pero eso es otra historia.

El centrocampista neerlandés salió a contar su versión, y cargó contra la prensa: “La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso, con lo que escribís vosotros, la prensa en general. Salen muchas cosas que no son verdad, no lo puedo entender tampoco, algunos de vosotros vais diciendo cosas que no son verdad, que son mentira, y no sé cómo no os da un poco de vergüenza decirlo. Me está irritando un poco”, dijo primero.

Su sueldo

“Es la verdad, estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, salario y tal, y también es mucho humo, mucha mentira, que estoy cobrando como 40 y tal, pero esto está realmente muy lejos de lo que cobro, no voy a decir cifras ni nada, pero se han inventado una historia que no es verdad. Estoy muy feliz en el Barça, siempre lo he dicho, es el club de mis sueños, y espero poder jugar muchos años aquí en el Barça”.

¿Filtración del club?

A De Jong le preguntaron si pensaba que esas cifras o esas informaciones salían desde dentro del club. Sería una manera de forzar su situación, algo que ha sucedido en el fútbol de toda la vida. “Eso no lo puedo decir porque no tengo información de eso", afirmó, pero añadió un..."Espero que no". "Yo sé que muchas cosas se inventan, eso sí lo sé, porque escribís cosas que no son verdad, lo sé porque soy la persona de la que estáis hablando, y creo que lo estáis haciendo en general con mucha gente, muchos jugadores, entrenadores... Y no tengo la sensación de que vaya a cambiar, pero tenéis que cambiarlo, pero no podéis escribir cosas que no son verdad. Estáis inventando cosas que no son verdad”, opinó De Jong.

Las opiniones sobre que juegue mal

“Considero el club mis compañeros de día a día, el vestuario, el staff, y eso es de diez, lo estoy disfrutando mucho", aseguró el centrocampista." La prensa... Quiero decir, si alguien opina que Frenkie no juega bien, que no estoy en mi mejor momento o que Frenkie no tiene nivel para el Barça, eso da igual porque cada uno puede opinar como quiera, pero las mentiras, creo que realmente tenéis que cambiar eso”.

Después, el que compareció fue Xavi, y parte de ponerse de lado de su futbolista porque, asegura, "en el Barça a veces sientes que se cometen injusticias", lo tiene claro: "Para mí es un futbolista fundamental, ahora conmigo como entrenador y para muchos años, pero después depende del club".