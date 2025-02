La entrada a Mbappé por la que el autor del gol del Espanyol debió haber visto la tarjeta roja

Los futbolistas del Real Madrid reclamaron una tarjeta roja para el jugador del Espanyol Carlos Romero después de una entrada por detrás a Mbappé en la que clavó los tacos en el gemelo al jugador madridista. El francés avanzaba en un contraataque cuando el españolista se lanzó al suelo para cortar la jugada y lo que golpeó fue el gemelo del 9 del Real Madrid, que quedó tendido en el suelo y quejándose.

La jugada es una entrada por detrás en la que le clava los tacos, una jugada típica de tarjeta roja directa, pero el árbitro del partido, Muñiz Ruiz, no le mostró la cartulina roja, sólo la amarilla, y tampoco fue avisado por el VAR para que fuera a ver la jugada en el monitor. «Sabía que a Kylian es imposible pararle en carrera, intenté frenarle como pude. Fue una entrada un poco fea, no me gustó, le pedí perdón y se quedó ahí», reconocía Carlos Romero después del partido.

La jugada encendió los ánimos del Real Madrid, pero más después de que fuera el mismo Carlos Romero el jugador que marcó el gol del Espanyol en el minuto 85 cuando el Madrid más atacaba el área de Joan García. La gran actuación del portero españolista y los postes habían impedido que el Real Madrid impusiera por delante. La decisión de Muñiz Ruiz de no expulsar a Romero sirvió para el gol del Espanyol y para la derrota del Real Madrid.