El escándalo racista del técnico del PSG: "Un equipo de escoria, lleno de negros"

Un nuevo escándalo sacude el parís Saint Germain y sus consecuencias podrían ser graves. Según el periodista Romain Molina y el programa de 'RMC Sport' Afer Foot, el antiguo director de fútbol del Niza, Julien Fournier, acusó a Galtier de racismo y comportamientos discriminatorios a través de un correo electrónico.

El entrenador del Paris Saint Germain ha sido acusado por parte de Julien Fournier de hacer unas supuestas declaraciones racistas cuando entrenaba a Las Águilas. Los hechos ocurrieron en agosto de 2021, cuando tan sólo llevaba dos meses en el banquillo del Niza y han sido desvelados por Fournier mediante un correo electrónico a INEOS, propietaria del club, que ha llegado al programa ‘After-Foot’ de RMC Sport.

No es la primera vez que el exdirectivo del Niza recuerda que Christophe Galtier salió con mal pie del club de la Costa Azul francesa. "Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque ésa es realmente la palabra, Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa (...) Estaba indirectamente relacionado con el fútbol. Son cosas que me tocan profundamente", dijo en septiembre del año pasado. Pero ha sido esta semana, tras lo ocurrido en el Allianz Riviera cuando transcendió lo que pasó el 9 de agosto de hace dos años. "Entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo 'puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho': Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo", desvela el mail al que tuvo acceso el periodista Romain Molina.

"Solo negros y la otra mitad en la mezquita"

Según explicó Julien Fournier, todo ocurrió en un restaurante de la ciudad y "todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros". Según Gaultier, el director deportivo del Niza por aquel entonces "tenía que darse cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía", refiriéndose más al ámbito religioso de sus jugadores más que al deportivo. El hijo adoptivo del entrenador (y también agente), John Valovic-Galtier, fue quien contó a Fournier lo que había dicho previamente su padre. También le aseguró que la situación con su padre en el equipo era "insostenible" y que le había visto llorar por cómo iba la plantilla. "Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: habéis construido un equipo de escoria. (...) Le pedí que fuera más preciso y añadió: sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde... Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente".

Según adelanta RMC Sports, el PSG abrió una investigación interna tras los supuestos comentarios realizados por Galtier. “Si Nasser lo hubiera sabido, Galtier nunca hubiera podido fichar por el PSG, imposible”, declara una fuente cercana al presidente parisino.