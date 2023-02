Los diez casos más graves de racismo en el fútbol español

En España ya se habla del ‘Caso Vinicius’ como algo habitual antes y después de cada partido. El futbolista brasileño recibe provocaciones por parte de los rivales y también escucha muchos insultos desde la grada, la mayoría de ellos racistas. Sin embargo, este ni mucho menos es el único hecho que se recuerda de estas dimensiones. A lo largo de LaLiga se han vivido un sinfín de acontecimientos totalmente surrealistas que no han dejado indiferente a nadie.

La polémica entre Cala y Diakhaby

Uno de los casos más recientes del fútbol español no es otro que el de Cala y Diakhaby. El pasado cuatro de abril quedó marcado como un momento de tensión y nervios mientras que se disputaba el Cádiz-Valencia. Todo se inició tras una discusión entre Cala y Diakhaby después de una jugada en el área del Cádiz.

A partir de ahí, nada está demostrado. Pero el testimonio del jugador del Valencia apuntaba a un insulto racista, más concretamente: “Negro de mierda”. Después del partido, el francés aseguró lo siguiente: “No sé si Cala es racista, pero sí que tiene que pagar por lo que me dijo”. Finalmente este caso fue archivado puesto que no se encontró nada extraño en el comportamiento de Cala.

“Marcelo es un mono”

En el año 2014 se disputó uno de los derbis más calientes que se recuerdan en el Santiago Bernabéu. Cuando terminó el partido tanto el jugador madridista como su hijo salieron al césped y en la grada seguían un grupo de aficionados atléticos que empezaron a cantar: “Marcelo es un mono”, “Ese no es tu padre” “Esperamos que tu padre muera”.

La semana anterior se disputó un ‘Clásico’ ante el FC Barcelona y Marcelo también fue protagonista después de que, supuestamente, Busquets le llamase “mono”.

Los cánticos racistas a Paulao de su propia afición

En el año 2013 durante el derbi Betis-Sevilla en el Benito Villamarín también hubo toda clase de sonidos cuando el defensor verdiblanco Paulao fue expulsado antes del descanso. Este es uno de los casos más peligrosos que se recuerdan, puesto que los cánticos vinieron por parte de su propia afición. Finalmente, el colegiado del encuentro, Estrada Fernández, no puso nada en el acta.

Blatter, ex presidente de la FIFA, afirmó públicamente que esto no tenía que volver a darse en un terreno de juego. Lamentablemente, fue imposible que aquel hecho fuese el último.

El peor momento de Kameni

Kameni fue uno de los primeros jugadores que empezó a quejarse públicamente de ciertos gestos racistas en los campos de fútbol. “Mi peor momento lo viví en el campo del Zaragoza en mi primer año con el Espanyol. Íbamos ganando 0-1 y me dijeron de todo, hasta el punto de que el árbitro me preguntó si quería que parase el partido, pero me veía con fuerzas para seguir. Dos semanas después de mi episodio volvió a ocurrir con Eto’o, con el baile del mono”, relata Carlos en El Larguero.

Uno de los momentos más complicados fue en 2005 cuando se enfrentaba al Atlético de Madrid en el Calderón y le cantaban: “Salta la valla, Kameni salta la valla”.

El lanzamiento de botella de Ronaldo

A principios del 2005, Ronaldo Nazario era una de las grandes sensaciones de la competición y eso suponía que estaba constantemente bajo los focos. En un encuentro en La Rosaleda la tensión fue a más. Tras escuchar muchos insultos racistas, el propio jugador lanzó una botella a la grada. Días después, el futbolista del Real Madrid explicó que no iba a consentir que insultasen a su madre.

Los lamentables hechos a Wilfred

La época de los 90 fue cuanto menos difícil en el tema del racismo. Por aquel entonces se vivía con plena normalidad que los jugadores fuesen insultados. Por lo general, los porteros son los que más sufren puesto que están 90 minutos al lado de la afición rival cuando juegan de visitantes.

Wilfred Agbonavbare sufrió esos cánticos racistas de la grada del Santiago Bernabéu: “Negro, cabrón, recoge el algodón”. Además, esas imágenes fueron grabadas por varias cámaras de televisión y no hubo ningún tipo de sanción.

El “ya no juego más” de Samuel Eto’o

En el 2006, Samuel Eto’o quiso abandonar el césped de La Romareda tras escuchar muchos insultos. El delantero se plantó: “Ya no juego más”. Sin embargo, momentos después sí acabó regresando al campo. Este gesto del futbolista del Barcelona marcó un punto de inflexión a la hora de hacer frente al racismo.

Otros jugadores imitaron a Eto’o para seguir luchando contra este tipo de insultos que no le hacen ningún bien al fútbol.

Los insultos que pararon un partido

En 2009 en un Betis – Cartagena de Segunda División, Pino Zamorano quiso parar el partido después de escuchar insultos racistas a Alberto Quintero. “En el minuto 78 detuve el partido para que se activase el protocolo antirracista, por insultos al jugador número “15″ del equipo visitante, el panameño Alberto Quintero Medina, futbolista de raza negra fue recibido con gruñidos simiescos por parte de un sector de la afición”, dijo.

Insultos en un derbi caliente

Umtiti y Sergio García tuvieron sus más y sus menos en un cerbi catalán que se jugó en 2018. El defensor afirmó que el francés del Barça le llamó “negro” durante el partido. “Ante todo, aclarar que ayer mismo ya hablé con Samuel. En ningún caso mi ánimo fue racista. Todos sabéis que mi mujer es de etnia gitana y que me crié en un barrio (Bon Pastor, con un alto índice de inmigración) con todas las razas del mundo. Mi cuñado, con quien me une una fuerte amistad, también es afroamericano (Umtiti, en cualquier caso, nació en Camerún, África). En la tensión del partido se dicen muchas cosas que deben quedarse en el campo”, afirmó el jugador del Espanyol.

Otro partido parado por cánticos racistas

Iñaki Williams también recibió insultos racistas en un partido ante el Sporting de Gijón y se paró el juego en el minuto 22. “Me voy un poco triste por el empate y sobre todo porque he sufrido insultos racistas. Es algo que ningún jugador de raza negra o de cualquier raza quiere escuchar. Está totalmente fuera de lugar. Todos somos personas, da igual la nacionalidad o el color de la piel”, dijo el propio futbolista.