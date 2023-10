Esto fue lo que vio Gündogan en el vestuario del Barcelona que tanto le molestó tras el Barcelona - Real Madrid

El Barcelona perdió contra el Real Madrid en el Clásico del pasado sábado pese a tener más posesión en la primera mitad. Después, el cansancio y la aparición magistral de Bellingham dio la victoria al equipo de Ancelotti, los tres puntos y la sensación de que es superior al equipo de Xavi. Tanto en la clasificación como en el duelo directo. En el Real Madrid todo era felicidad por un comienzo de curso espectacular, con sólo la derrota en el Wanda, mientras que Xavi Hernández intentaba quitar importancia a la derrota hablando de jugadas aisladas y de suerte por parte de Bellingham.

El entrenador quería quitar hierro al asunto, pero no todos estaban de acuerdo. No lo estaba Gündogan. El centrocampista del FC Barcelona estaba muy cabreado por la remontada y la derrota: "Quiero ser honesto pero sin pasarme, porque no me gustaría decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y de un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema", dijo sorprendentemente tras el encuentro.

"Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones, y no reaccionas. Esto luego se traslada al campo. Hay que dar un paso muy grande en este aspecto, porque si no el Real Madrid o incluso el Girona se van a escapar", insistió

"No vine aquí para perder este tipo de partidos ni para permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia", continuó.

Ahora, Helena Condis en Movistar ha desvelado qué es lo que cabreó tanto a Gündogan. ""En el vestuario estaban muy sorprendidos. No estamos acostumbrados a tanta sinceridad", decía. "Me cuentan que el motivo fue que cuando entró en el vestuario vio a 2 jugadores con el móvil, riéndose". Y eso fue insoportable para el carácter ganador del alemán.