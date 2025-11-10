Fallecen los dos socios más antiguos del Sevilla en apenas 24 horas

El Sevilla FC ha lamentado el fallecimiento de sus dos socios más antiguos, Domingo Muñoz González y Julián Hernández Naranjo, a los 95 y los 94 años, respectivamente, y casualmente con una diferencia de apenas veinticuatro horas.

El club del barrio de Nervión informó en la tarde del domingo en la red social X de la muerte del que hasta entonces era su socio número uno y mostró su pesar con el siguiente mensaje: "El Sevilla FC lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro socio número 1, Domingo Muñoz González. Descanse en paz, Fiel de Nervión".

"Tercer anillo de la Bombonera", añadió en una referencia posterior acompañada por una imagen de su abonado más longevo portando una camiseta del equipo sevillista con el dorsal número 1, un regalo que le entregó la entidad en su domicilio hace cuatro años, en plena pandemia de coronavirus.

Menos de veinticuatro horas después, el club lamentó por esa misma vía, después del mediodía de este lunes, el fallecimiento del sucesor, por un solo día, de ese título honorífico de ser el socio más antiguo de la entidad sevillista, Julián Hernández Naranjo.

Igualmente, el Sevilla FC expresó su deseo de que su nuevo abonado más antiguo "descanse en paz en el 'Tercer anillo" del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y publicó dos fotos de Julián Hernández mostrando una camiseta de su equipo de siempre con su nombre y el dorsal 2, en la primera junto al presidente, José María del Nido Carrasco, y al director deportivo, Antonio Cordón; y en la segunda abrazado al entrenador argentino Matías Almeyda.

Domingo Muñoz y Julián Hernández, que llevaban 78 y 77 años siendo socios de forma ininterrumpida del equipo de su vida, vivieron tanto la gloria -el campeonato de Liga de 1946 o de la Copa de 1948- como las miserias del pasado -los cuatro descensos a Segunda División-, y también celebraron los éxitos del siglo XXI con los once títulos ganados por el Sevilla, ocho de ellos europeos.

En ambos casos, los hasta ahora dos más antiguos abonados y 'guardianes de Nervión' también eran los cofrades más longevos de dos hermandades señeras de la Semana Santa sevillana: Domingo Muñoz, hermano número uno de la de la Sagrada Lanzada; y Julián Hernández, de la de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de las Mercedes del popular barrio del Tiro de Línea.