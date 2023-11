El famoso cantante que no puede más y estalla contra los árbitros de LaLiga

El Celta-Sevilla de LaLiga terminó en empate (1-1), pero el resultado fue lo de menos tras los visto en los últimos minutos. Una penalti pitado al Celta, el árbitro Hernández Hernández señaló, pero que el VAR no lo consideró penalti. Fue un agarrón en el área claro. El VAR debió de pensar que no había suficiente intensidad.

El enfado del Celta era increíble. "Fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza me parece que se mide en newtons, ¿cuánto es suficiente para derribar a una persona? ¿10 newtons? ¿12 newtons? Lo que hay que incorporar al VAR es a un físico para que mida la fuerza y saber qué es o no suficiente. A ver si habláis con alguno y os lo explica. Lo metemos en el cuarto del VAR y así ya tenemos a una persona más trabajando”, decía Rafa Benítez, entrenador del Celta. "He visto la repetición muchas veces y la imagen en el campo. Cualquiera que haya jugado al fútbol interpreta lo mismo que yo. En esa jugada se produce un penalti y ya está. A partir de ahí, todo lo demás es lo que hemos generado en el fútbol moderno. Estamos yendo hacia atrás. Por desgracia volvemos a hablar de alguien que está fuera del campo de juego tomando decisiones cuando un equipo hace tantas cosas bien como hemos hecho otra vez. En diez partidos hemos merecido más, pero por unas circunstancias u otras no lo conseguimos", continuaba tras el choque.

También Aspas estaba indignado: "Deberíamos estar casi en Champions con lo que nos han quitad- "Si queremos tener la mejor Liga del mundo con estas decisiones no avanzamos. Parece que cada vez que sacamos la cabeza nos quieren hundir más", decía.

El Celta se queja mucho de los árbitros. Benítez considera que las actuaciones arbitrales le están perjudicando mucho y los seguidore le siguen en esa teoría. Uno de ellos ha sido Carlos Tangana, en las redes sociales: "Solo se pide un poquito de respeto @LaLiga @rfef @CTARFEF lo de volver a poner a Prieto Iglesias es un mensaje claro. No se me ocurre una forma peor de tratar la imagen de la liga que ningunear así a un club entero", escribió en las redes, acerca del árbitro del VAR.