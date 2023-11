La broma sexual de una madre de un piloto de F1 sobre Fernando Alonso

Fernando Alonsohabló tras un rendimiento satisfactorio en los entrenamientos del Gran Premio de Brasil de F1. El piloto español, que ha vivido recientemente algunos problemas en las carreras anteriores, expresó su alivio y optimismo tras un día prometedor en el circuito de São Paulo. "Lo necesitábamos, llevábamos dos grandes premios experimentando un poco, empezando desde el 'pit-lane' y esas cosas. Necesitábamos un buen resultado para los dos coches aquí en Brasil para dar esperanza al equipo. Para demostrar que hemos entendido algunas cosas y somos bastante competitivos. Demuestra que sabemos lo que hacemos y estoy contento por eso", declaró Alonso.

Tras un par de Grandes Premios con dificultades en los que tuvo que comenzar desde la parte trasera de la parrilla debido a penalizaciones en la clasificación, el equipo Aston Martin ha trabajado arduamente para superar las adversidades técnicas. El rendimiento de Alonso y su compañero de equipo ha mejorado notoriamente, y la esperanza ha resurgido en el seno del equipo. En cuanto a las perspectivas para el fin de semana, Alonso expresó su deseo de que el clima sea benévolo. "Espero que sea un buen fin de semana, un buen esprint y carrera. Tenemos una posición muy buena para empezar la carrera el domingo. Espero que a partir del sábado sea soleado y la gente pueda disfrutar más", comentó. La meteorología parece estar de su lado, ya que las previsiones indican una baja probabilidad de lluvia, alrededor del 20%, para el resto del fin de semana en São Paulo.

FernandoAlonso es protagonista por su cuarto puesto en la clasificación y también por el mensaje que ha dejado en las redes la madre del piloto Óscar Piastri, con el que Fernando Alonso cambió el casco antes de empezar la carrera. Un seguidor en las redes escribió: ""El padre cabra y el hijo cabra" y la madre de Óscar, Nicole, contestó: "Bastante segura de que lo recordaría. Su hijo se lo ha tomado con humor: "Sí, es genial. Me refiero a que, bueno, en cierto modo yo me hice un nombre en las redes sociales y en X hace unos años así. Y ahora mi mamá está haciendo lo mismo, principalmente burlándose de mí. Pero está bien, ella es mi madre, ¡tiene permiso!".

Para menos celebraciones estaba Carlos Sainz, que fue octavo. ""Estoy muy decepcionado, ya que me estaba sintiendo bien en el coche; por lo que perdimos una buena oportunidad", decía. "La tormenta llegó muy deprisa, el viento fue cada vez más fuerte; y todo eso me pilló durante mi vuelta. Intenté hacerlo todo lo bien que pude, pero era muy complicado y mi vuelta no fue buena. Fuimos de los último coches en la fila del 'pit lane'; y cada segundo cuenta en estas situaciones. Es lo que hay; y ahora nos tenemos que centrar en mañana".

