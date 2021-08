La última publicación de Messi en Instagram antes de irse del Barcelona

Fútbol

“Cuando llegue a casa será peor”, decía Leo Messi en su acto de despedida del club, en el que estuvo presente su familia y también toda la plantilla, el entrenador Koeman y el presidente Laporta. Lloró mucho antes de empezar, le faltaban las palabras, pero por fin pudo lanzar su mensaje y respondió a las preguntas dejando varias conclusiones: esta vez quería quedarse, se quiso bajar el sueldo y no fue suficiente y le hubiera gustado un adiós en el campo, lo que la pandemia le negó. Después se fue a casa y desde ahí hizo la última publicación en Instagram antes de empezar su nueva aventura deportiva, sea donde sea: París, Manchester City... “Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”, escribió en la red social.