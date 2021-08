El desafiante mensaje del Barça tras su primera victoria sin Messi: ¿Dardo al PSG?

Fútbol

En medio de un clima extraño en el Camp Nou, con duras protestas contra Joan Laporta, el FC Barcelona superó el primer obstáculo de la era post Messi: derrotó 4-2 a la Real Sociedad en su estreno en la Liga de España. Gerard Piqué, Martin Braithwaite (2) y Sergi Roberto cubrieron con goles la ausencia del ídolo. Descontaron Julen Lobete y Mikel Oyarzabal, de tiro libre.

Las pancartas y silbidos contra Joan Laporta fueron una constante en el primer encuentro liguero sin Messi, que el sábado fue presentado con el PSG en el Parque de los Príncipes.

En las gradas y en los exteriores del estadio, la imagen de la ausencia de Messi estuvo omnipresente. Hubo banderas en las inmediaciones del Camp Nou acusando al presidente: “Laporta Judas, engañaste a D10S”, “El Barça no es tu negocio” o “Messi en París y tu en Ibiza”, rezaban las leyendas que incendiaron las redes sociales.

El ambiente no parecía muy propicio para el arranque liguero de los blaugrana pero el equipo culé ganó con contundencia y, a través de las redes sociales, lanzó un mensaje desafiante. Con una imagen del goleador Braithwaite como ilustración, la cuenta de Twitter en inglés rubricó “We are Barça”. Algo Que podría suponer una simple declaración de principios, si no se tuviera en cuenta lo ocurrido en Francia, 24 horas antes...

En el Parque de los Príncipes, en la previa de la victoria 4-2 del PSG ante el Racing de Estrasburgo, Messi fue presentado ante el público, en un evento con toda la pasión y el glamour. Junto a él, también pisaron el césped todos los refuerzos del club, con una casaca con la frase “We are París”. La polémica continúa...