Fútbol

El Camp Nou, en ruinas: “Operarios vigilan que no salten los plomos durante los partidos”

El Camp Nou tal y como lo conocemos actualmente no da para más. El estadio del Barcelona necesita una profunda remodelación y la directiva buscaba en la Asamblea de este domingo la aprobación de un crédito de 1.500 millones para poder desarrollar su proyecto de Espai Barça y modernizar unas instalaciones anticuadas. Este punto del orden del día quedó aplazado y habrá que esperar al próximo sábado, día en el que se reanudará la Asamblea, para ver si sale adelante.

Durante la Asamblea, la vicepresidenta Elena Fort explicó a los socios los problemas eléctricos que sufre el Camp Nou y las limitaciones de potencia que obligan a una situación surrealista. Y es que “los cuadros de luces están vigilados durante los encuentros por operarios para que no salten los plomos”, según contó Fort, quien aseguró que “la restauración no puede tener horno porque no hay capacidad”. Estos problemas se suman a los desvelados la semana pasada sobre las deficiencias estructurales del Camp Nou, que llegaron a poner en peligro a los aficionados, según publicó La Vanguardia, y de higiene, con excrementos de paloma chorreando sobre las planchas de cocina, tal y como contó RAC1.

“[El Camp Nou] tiene 64 años. En verano se arreglaron las patologías más urgentes, por un valor de 1,8 millones de euros, para poder volver a abrir al público”, aseguró Fort, quien también comunicó a los socios las deficiencias de acceso que sufre el estadio: “Tenemos accesos anticuados, con sólo 15 ascensores y ninguna escalera mecánica. Sólo el 28 por ciento de los asientos están cubiertos, los accesos de evacuación son poco eficientes, tenemos una tecnología obsoleta. No hay capacidad electrónica...”.