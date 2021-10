Así será el nuevo Camp Nou: una ruina que duplica el coste del Nuevo Bernabéu

Fútbol

La reforma del Camp Nou se ha disparado con Joan Laporta como presidente del Barça. Joan Reverter, el CEO del club, cifró en 1.500 millones de euros el coste de las obras del estadio y la construcción del nuevo Palau Blaugrana, con capacidad para 15.000 espectadores. El precio final ha sorprendido a muchos socios, quienes validaron las obras en el referéndum de 2014. Entonces, el ex presidente Josep María Bartomeu aseguró que el Espai Barça costaría 600 millones de euros. La previsión es acabar las obras a finales del 2025.

De aprobarse los 1.500 millones para el Espai Barça en la Asamblea de Socios Compromisarios, El FC Barcelona se enfrenta a una década en la que tendrán que responder de millonarios pagos.

Triplica al Wanda y duplica al Bernabéu

Reverter aseguró que la renovación del Camp Nou costará 900 millones de euros, una cifra que prácticamente triplica el coste del Wanda Metropolitano. Asimismo, y a pesar de las críticas recibidas por Florentino Pérez por las faraónicas obras del Nuevo Bernabéu, lo cierto es que el coste del proyecto blaugrana dobla al del coliseo blanco. La remodelación del Bernabéu costará, finalmente, 796,5 millones de euros. El Real Madrid pagará una cuota anual fija de 29,5 millones de euros desde el 30 de julio de 2023 hasta el 30 de julio de 2049.

Florentino Pérez, aprovechó la crisis del coronavirus para acelerar las obras del nuevo Bernabéu y el Madrid podrá ingresar unos 1.000 millones de euros anuales cuando estén terminadas las obras de su estadio.

Un rentabilidad que también buscará el Barça que ya estudia la instalación de un césped retráctil, según adelantó Mundo Deportivo. El revolucionario sistema de césped retráctil, que se acumula de forma vertical bajo la grada opuesta a la Tribuna, sumado a la cubierta movible, permitirá al Madrid generar muchos más ingresos sin que ello perjudique al terreno de juego. El Barça ha tomado nota de ello y estudiará la viabilidad arquitectónica de poder esconder el césped, híbrido desde hace algunos años en el caso del Camp Nou, en el marco de las obras previstas con afectación especialmente de la primera y la tercera gradería llegando a estar un año sin albergar partidos de fútbol, en principio en la temporada 2023-24.

El presidente del Barça ha desvelado en una entrevista en el diario “Sport” las principales características del nuevo coliseo blaugrana. Un proyecto del que también da buena cuenta la web del club:

Nuevo Camp Nou FOTO: FC Barcelona La Razon

NO SE MODIFICA LA PRIMERA GRADERÍA

Con la nueva propuesta no se construye una nueva primera gradería y por tanto, no habrá movimientos de socios y socias entre las gradas como en el anterior proyecto, si así no lo desean. También se optimiza además esta primera gradería, a causa del acceso por la planta 1 y salida a los asientos por grada. Así, desaparecen pasillos subterráneos y se logra ganar asientos y mejorar la accesibilidad. Hay la posibilidad que se haga un reordenamiento de los asientos en alguna zona, pero en muchos casos se podrá mejorar incluso la localidad de los socios o la posibilidad de agrupación f

ABIERTO

Los voladizos forman tres anillas de circulación perimetral, donde se ubicarán los servicios de restauración y los miradores, formando una fachada abierta donde los socios y aficionados serán los protagonistas. La luz del Mediterráneo se filtrará por la cubierta y entrará por la fachada abierta. Los aficionados estarán protegidos del viento y la lluvia para un cierre de vidrio adecuado y en posiciones estratégicas.

LA CUBIERTA

El nuevo Camp Nou también contará con cubierta como el Nuevo Bernabéu FOTO: FC Barcelona La Razon

El Futuro Camp Nou ampliará la capacidad hasta aproximadamente 105.000 espectadores y todo el aforo estará cubierto. La cubierta nos protegerá de la lluvia y del sol directo, y proporcionará confort visual y aumentará la sonoridad interior. La nueva cubierta tendrá más de 47.000 m2 de superficie. Su estructura estará construida de cables de acero y el material de recubrimiento será de ETFE, PTFE y policarbonato. Recogerá el agua de lluvia para reutilizarla para el riego del campo, y la energía solar para alimentar las luces de crecimiento del césped. La cubierta contará con la última tecnología en videomarcadores, iluminación del terreno de juego, altavoces y puntos de conexión Wifi. Minimizará el impacto acústico hacia el barrio.

TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El futuro Camp Nou será un estadio que incorporará las últimas tecnologías del mercado, y entre ellas, permitirá incorporar una pantalla 360° en el interior del ‘bowl’ que ofrecerá una nueva experiencia al público, se mejorará el sistema de seguridad y control de acceso de vehículos y se sacará máximo rendimiento de las posibilidades que ofrecerá la conectividad del 5G.

SOSTENIBILIDAD

El Espai Barça será construido con una estrategia global de sostenibilidad transversal a todas las instalaciones del Club a las Cortes (Futur Camp Nou, Nou Palau Blaugrana y Campus Barça) y en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí (Estadio Johan Cruyff). El nuevo proyecto tiene que tener en la sostenibilidad una de sus prioridades, para convertir el futuro Camp Nou en un referente en este ámbito. Con el nuevo replanteamiento se quiere apostar por un concepto de muchas más bicis. Aun así, se mantendrán los 2.200 espacios de aparcamiento al futuro Camp Nou y el nuevo Palau Blaugrana. Se prevé el objetivo de disponer de más plazas eléctricas para los parkings, y para dar más soluciones a la movilidad sostenible.