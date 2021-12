Ferran Torres, el primero del nuevo Barça

«Muy contento», se limitó a decir Ferran Torres cuando abandonaba la clínica en la que se sometió al reconocimiento médico previo a su fichaje por el Barcelona. El delantero internacional es el primer refuerzo de la «era Xavi» para el ataque. Firma por cinco temporadas y la entidad azulgrana pagará 55 millones de euros por el traspaso más otros diez posibles en variables.

Ferran, que debía ser presentado el martes en el Camp Nou, aunque ahora está todo pendiente del City, vuelve a España para encontrar el protagonismo que le ha faltado en la Premier. Esta temporada ha estado apartado de los campos desde que se lesionó con España el pasado mes de octubre en la semifinal de la Liga de Naciones.

Su importancia con España –es el máximo goleador de la selección desde el regreso de Luis Enrique– contrasta con la inestabilidad que ha tenido en su equipo. Fue titular en los cuatro primeros partidos de la Premier y en el debut de la Liga de Campeones. Después, fue suplente en los cuatro partidos previos a su lesión con la selección.

Algo parecido le sucedió ya la temporada pasada, la primera con el City, en la que tuvo muchas intermitencias. Especialmente en la Liga de Campeones, donde desapareció de las alineaciones y sólo jugó diez minutos del primer partido de los cruces contra el Borussia Moenchengladbach.

«Siempre he tenido la sensación que Madrid y Barça, cuando llaman a la puerta, es difícil decir que no. Son los dos equipos más grandes del mundo. Ferran es español, el Barça lo quiere. Él llamó a mi puerta y me dijo que se quería ir, así que le dije que de acuerdo, sin problema. Llamé a Txiki y los agentes cerraron el acuerdo. Yo no puedo convencer a un jugador si su cabeza ya ha decidido», reconocía Guardiola hace unos días.

Pep reconoce que lo más difícil de gestionar en un club es el ánimo de los futbolistas que no juegan. «Quiero a mis jugadores felices, lo he dicho siempre. Si no estás feliz, es momento de irte. No somos como estos clubes que cuando el jugador quiere marcharse, y lo comentan al entrenador, al presidente, al CEO… le dicen que se quede. Si se quieren ir porque sienten que serán más felices en otro sitio, es momento de salir», añadía. «Esta es la razón por la que los jugadores tienen sus maravillosos agentes, que negocian a través de la prensa, o las armas que tienen para cerrar los acuerdos. No es el caso de Ferran… pero está claro que si quieres ir a otro lado tienes que hacerlo», reconoce Pep.

Ferran ya está en Barcelona y el equipo ya mira hacia delante. Aunque la plantilla no se libra del covid. Los últimos en dar positivo han sido Dani Alves y Lenglet, que no podrán comenzar los entrenamientos mañana junto al resto de sus compañeros. «Se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio», informó el club.

El Barcelona vuelve a jugar el domingo, día 2, contra el Mallorca. Para entonces Xavi no podrá contar todavía con ninguno de sus dos nuevos fichajes. Alves, por el covid; Ferran porque aún no se ha recuperado de la fractura en el pie derecho que sufrió con la selección.